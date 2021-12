Blanca: lunedì 6 dicembre 2021 su Rai1 va in onda la terza puntata. La trama

Serie TV - Fiction

Torna in onda su Rai1 la nuova coinvolgente fiction dal titolo Blanca, pronta a svelare al pubblico il suo terzo appuntamento di stagione. La nuova puntata viene trasmessa lunedì 6 dicembre 2021 sempre sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa. I telespettatori avranno l’occasione di continuare a conoscere gli interessanti personaggi di questo prodotto tutto italiano che mette al centro della trama la vita di Blanca, giovane consulente di polizia non vedente, che si rende utile per risolvere alcuni complicati casi di cronaca nera con il suo udito strabiliante.

Scopri le anticipazioni della trama del terzo appuntamento della prima stagione dal titolo Io ballo da sola.

Blanca: il terzo appuntamento con la nuova fiction di Rai1

Per la gioia degli spettatori torna oggi in onda su Rai1 Blanca, che settimana dopo settimana sta convincendo sempre più l’attento pubblico del canale. Dopo aver visto il secondo appuntamento di stagione andato in onda settimana scorsa, i telespettatori questa sera si troveranno di fronte al terzo dei sei episodi in programma sempre diretto sapientemente dal regista italiano Jan Maria Michelini.

Blanca torna in televisione lunedì 6 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 come sempre su Rai1 quando svelerà al pubblico il suo terzo appuntamento dal titolo di Io ballo da sola, tratto come gli altri due dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Blanca: le anticipazioni della trama della terza puntata

Il titolo del nuovo episodio in programma questa sera in prima serata è quello di Io ballo da sola nel quale Blanca dovrà fare con i suoi sentimenti e con un caso che saranno altamente collegati.

La giovane donna si troverà infatti a gestire la sparizione del figlio di Marinella di nome Gabriele, con la donna che non è niente di meno che la fidanzata di Liguori del quale aveva giurato che non le interessasse più nulla.

Mentre tutti pensano pensano che il bambino si sia allontanata di sua volontà, Blanca è fermamente convinta che Gabriele sia stato rapito grazie a quello che ha scoperto ascoltando alcune intercettazioni dei rapitori. Così sceglie di scendere direttamente in campo per dare una mano al Liguori ma le cose non andranno come da lei sperato.