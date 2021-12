Blanca: la seconda puntata della nuova fiction di Rai1 in onda lunedì 29 novembre 2021. La trama

Serie TV - Fiction

Dopo aver rapito il pubblico con la prima puntata, Blanca è pronta a tornare in onda con il suo secondo appuntamento. Le anticipazioni della trama di Fantasmi, la nuova puntata in onda lunedì 29 novembre 2021.

Dopo l’esordio con il botto di settimana scorsa quando la prima puntata ha fatto segnare un esordio record con il 26% di share, la nuova entusiasmante fiction di Rai1 dal titolo Blanca è pronta a svelare il suo secondo appuntamento di stagione. L’appuntamento con la seconda puntata è per lunedì 29 novembre 2021 sempre sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa.

Per il pubblico sarà l’occasione di riabbracciare gli interpreti di questa storia coinvolgente che racconta le vicende della consulente di polizia dal nome di Blanca, giovane donna non vedente che mette a disposizione della collettività le sue grandi abilità nell’ascolto ed il suo geniale intuito.

Le anticipazioni della trama del secondo appuntamento di stagione dal titolo Fantasmi.

Blanca: il secondo appuntamento con la nuova fiction di Rai1

Ritorna oggi su Rai1 la nuova fiction in 6 episodi dal titolo Blanca, che ha già stupito il pubblico del canale durante il suo primo appuntamento andato in onda settimana scorsa. Il prodotto diretto da Jan Maria Michelini ha stupito i telespettatori con la storia tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi che racconta la storia di una giovane donna non vedente che si rende utile con la polizia capovolgendo la sua disabilità e sfruttandola per risolvere i casi di cronaca di Genova e dintorni.

Blanca torna in televisione lunedì 29 novembre 2021 a partire dalle ore 21:20 come sempre su Rai1 quando mostrerà al pubblico il suo secondo appuntamento dal titolo di Fantasmi.

Blanca: le anticipazioni della trama della seconda puntata

Il titolo del secondo dei sei episodi in programma è quello di Fantasmi e ci mostrerà Blanca alle prese con un nuovo difficile caso da risolvere.

Purtroppo questa volta la vittima è un giovane di 16 anni di nome Camillo, trovato morto in un antico palazzo nobiliare di Genova.

Il caso coinvolgerà non solo la nostra amata consulente della polizia ma anche il suo collega Liguori, del quale Blanca subisce ampiamente il fascino: il palazzo dove è stato ritrovato il cadavere di Camillo appartiene infatti alla sua famiglia e custodisce dei dolorosi ricordi. La giovane consulente andrà alla ricerca della verità scoprendo che l’indiziato numero uno sia proprio un parente del collega.

Quando sembrerà che la risoluzione del caso sia ad un passo, Blanca dovrà fare i conti con una presenza del passato della sua vita arrivata a complicare il suo presente.

Il tutto sarà inasprito dalle sue difficoltà in ambito sentimentale che la vedono divisa proprio tra il Liguori e l’amico Nanni.