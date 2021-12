Chi è Enzo Paolo Turchi marito di Carmen Russo: età, vita e carriera del ballerino e noto volto televisivo

Chi è

Enzo Paolo Turchi è la dolce metà dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Carmen Russo. Ballerino, insegnante e coreografo, la sua carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo inizia negli anni ’70: indimenticabile il Tuca Tuca ballato accanto a Raffaella Carrà. Conosciamo meglio la sua vita professionale e privata, segnata anche dalla nascita della figlia Maria nel 2013.

Enzo Paolo Turchi: carriera nel mondo della danza e della televisione

Enzo Paolo Turchi è nato a Napoli il 19 luglio 1949 e ha 72 anni.

Cresciuto nella città partenopea, si è diplomato in danza classica esibendosi in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani. La sua carriera sul piccolo schermo prende il via negli anni ’70 e, da quel momento, il suo volto è divenuto conosciuto al grande pubblico. Negli anni è diventato affermato ballerino, ingaggiato da numerose trasmissioni televisive: celebre lo storico Tuca Tuca ballato insieme alla indimenticabile Raffaella Carrà nel 1971.

Con l’avvento degli anno 2000 è proseguita la carriera di Enzo Paolo Turchi sul piccolo schermo.

Nel 2005 ha partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, ma fu costretto a ritirarsi dalla gara per sottoporsi ad un intervento chirurgico per problemi alle emorroidi. Prese parte al medesimo reality nel 2012. Tra i programmi cui partecipò vi sono anche Grand Hotel, Fantastico e Ciao Darwin.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: matrimonio, figlia e scuola di ballo

In televisione Enzo Paolo Turchi non ha conosciuto solo il successo, ma anche la sua dolce metà: Carmen Russo. Galeotta è stata la trasmissione Drive In, nella quale conobbe colei che sarebbe presto diventata la donna della sua vita.

Nel 1987 la coppia si è sposata e, dal loro matrimonio, è nata la figlia Maria nel 2013. Nel 2015 la coppia decise di aprire una scuola di ballo a Palermo per formare giovani promesse della danza. Tuttavia è di poche settimane fa la notizia, confermata dallo stesso Enzo Paolo Turchi, della chiusura della scuola soffocata dalla difficile situazione legata alla pandemia. A livello economico la coppia non ha saputo reggere l’urto della crisi, tant’è che è stata addirittura sfrattata e condannata per morosità per non aver pagato diversi mesi di affitto.

Una vicenda complicata cui la coppia dovrà far fronte, una volta che Carmen Russo uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip.