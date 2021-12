Chiara Ferragni e Fedez: il romanticismo è ad alta quota. La cena romantica e ultralusso a Saint Moritz

Gossip

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi qualche giorno di relax in uno chalet di montagna a Saint Moritz. La coppia, che il prossimo 9 dicembre debutterà in streaming su Amazon Prime Video con la serie The Ferragnez, è partita insieme ai figli Leone e Vittoria ma ha deciso comunque di concedersi una serata romantica.

La cena a lume di candele, come tutta la mini-vacanza è stata ampiamente immortalata sui social e in molti si sono chiesti il costo (poi svelato).

Chiara Ferragni, Fedez e la romantica cena ultralusso a Saint Moritz

Un momento tutto per loro in uno chalet riservato chiamato Paradiso a St.

Moritz, è qui che Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi una romantica cena ultralusso. Un ristorante riservatissimo, caldo, accogliente e ricco di elementi che fanno atmosfera come un caminetto e una palla stroboscopica. In molti però si sono chiesti quanto costi questo posto da favola e, soprattutto, quando poterci andare dato che al momento il locale risulta essere chiuso al pubblico.

In realtà il Paradiso Mountain Club ne ha per tutti e dai social si capisce che i prezzi possono arrivare a poco più di 100 euro a persona ma anche con cifre più basse (ovviamente è escluso il costo dell’affitto dell’intero locale, visto che la coppia era sola soletta).

La vacanza di famiglia a Saint Moritz dei Ferragnez

I Ferragnez hanno trascorso giorni splendidi tra la neve delle montagne di Saint Moriz, una vera e propria vacanza di famiglia dove con i figli Vittoria e Leone mamma e papà si sono divertiti a fare pupazzi di neve, a camminare nella neve e a pattinare sul ghiaccio. Insomma, un momento di relax e gioia in famiglia tutto rigorosamente condiviso con i fan.

Tutto pronto per The Ferragnez

Intanto manca pochissimo al debutto di The Ferragnez, lo show che sarà presto in onda su Amazon Prime Video sulla coppia. I fan sono già su di giri e non vedono l’ora di buttarsi sugli episodi. La serie, come aveva raccontato Fedez durante la penultima puntata di Che tempo che fa, è stata ideata e girata durante il lockdown: “La cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale“, aveva detto.