Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 7 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 7 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Cancro, questa giornata di martedì sembra essere veramente sottotono per voi, con un particolare nervosismo che non vi renderà semplice approcciarvi agli altri.

Occhio agli scatti d’ira immotivati, il rischio di litigare è veramente molto alto, ma dovreste anche decisamente farne a meno. State attenti alle esigenze del partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 7 dicembre: amore

La giornata amorosa che sembra, insomma, attendervi alle porte di questo martedì potrebbe essere leggermente fastidiosa.

Basterà, però, stare attenti a non lasciarsi prendere dal nervosismo, cercando sempre piuttosto un confronto attivo e costruttivo. Potete ritrovare la serenità con il partner, ma dovete impegnarvi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 7 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarà ancora più importante che evitiate di lasciarvi trasportare da un immotivato nervosismo, specialmente facendolo esplodere su chi non ne può nulla.

Forse potrebbe essere il caso di lavorare da soli, riducendo al minimo i contatti in ufficio e concentrandovi molto su quello che dovreste fare!

Le previsioni per la settimana del Cancro

Carissimi Cancro, occhio alla vostra settimana, ma anche alle prossime perché per parecchio tempo dovrete fare i conti con una fastidiosa opposizione di venere, almeno fino a marzo. In amore avete le idee veramente molto confuse in questo periodo, ma magari è meglio tenere i dubbi per voi piuttosto che sollevarli e finire a litigare.

