Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 9 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 9 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Cancro, in questa giornata di giovedì è importante che voi cerchiate di stare attenti a cosa dite, specialmente nei confronti del partner.

Sapete essere eccessivamente pungenti, ma questo potrebbe rivelarsi veramente fatale per la vostra giornata. Sul lavoro non sembrate essere attivi, ma comunque mantenendo la calma anche qui andrà tutto per il meglio!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 dicembre: amore

Occhio, insomma, ai vostri contatti con il partner nel corso di questa giornata di giovedì, perché dicendo la cosa sbagliata rischiate di incappare in un grosso litigio che non potrà far altro che guastarvi l’umore.

Impegnatevi, tenete la lingua dietro ai denti e cercate di andare oltre a quelle piccolezze che vi innervosiscono, vedrete che non è nulla di grave.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 9 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, purtroppo, in questo momento non sembrate poter essere particolarmente attivi, e forse neanche completamente attenti.

Nulla di grave, a meno che non decidiate di farlo pesare su qualche collega o superiore. Non innervositevi, mantenete la calma e rimanete il più possibile concentrati, tutto passerà e migliorerà!

Le previsioni per la settimana del Cancro

La settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri transiti astrali sembra essere colpita dalla fastidiosa opposizione di Venere che non renderà semplice o gratificante l’amore, carissimi nati sotto il segno del Cancro. State attenti a non litigare, anche se dei dubbi vi oberano la mente potreste tranquillamente evitare di darci peso, tenendo la lingua dietro ai denti.

