Ricchi e famosi grazie allo Zodiaco? I 5 Vip italiani dello stesso segno

TV e Spettacolo

Lo Zodiaco si apre con il segno dell’Ariete che fa il suo ingresso trionfale. Questo segno caratterizza tutti coloro nati tra il 21 marzo e il 20 aprile. Persone forti, impulsive e determinate che amano stare al centro dell’attenzione. Il mondo dello spettacolo e della tv è ricco di personaggi nati sotto questo segno del fuoco. Per l’Ariete sono favoriti i lavori di creatività e di immaginazione sia quelli legati ai bambini che quelli legati al mondo dei media e della comunicazione. Le 5 star italiane nate sotto il segno dell’Ariete.

Elena Sofia Ricci è una Ariete

Elena Sofia Ricci nasce il 29 marzo 1962 (attualmente ha 59 anni).

Di professione è attrice; questo rispecchia la caratteristica del suo segno per cui gli Ariete amano stare al centro dell’attenzione e avere tutti gli occhi puntati addosso. Le donne ariete hanno spirito da attiviste e amano dedicarsi a varie cause. Abbiamo visto Elena Sofia Ricci come testimonial per Race for the cure e nella campagna per la promozione della diagnosi precoce del tumore al seno, per Save The Children, nella campagna di sensibilizzazione S.O.S Congo e per la lotta contro il fumo.

Altro elemento che caratterizza le donne ariete è il portamento elegante, segno distintivo anche di Elena Sofia Ricci.

Simona Ventura nata sotto il segno dell’Ariete

Altra donna della nostra tv nata sotto il segno dell’Ariete è Simona Ventura (1 aprile 1965, attualmente ha 56 anni). Come tutti gli Ariete anche la celebre conduttrice è sempre pronta a battagliare, questo suo lato l’ha portata varie volte ad essere al centro di numerose polemiche. Nonostante tutto, questo segno è caratterizzato da grande energia e forza vitale, niente può scalfirlo.

Sfoggia sempre un grande sorriso ricco di ironia e con una punta di malizia. Riconoscete un po’ di Simone Ventura?

Simona Ventura

L’oroscopo di Francesco Mandelli

Conduttore e attore comico, anche Francesco Mandelli nato il 3 aprile 1979, (42 anni) è del primo segno dello Zodiaco. Nonostante molti “difetti” che caratterizzano l’Ariete, ha anche una propensione a rendere felici gli altri. Questo elemento lo si può vedere nella professione di Mandelli, comico che con i suoi programmi (non solo televisivi) rende alcuni momenti della giornata più leggeri e spensierati.

Fiorella Mannoia è una Ariete

Anche il mondo della musica italiana è popolato da Arieti, una di essi è Fiorella Mannoia che già dal colore dei suoi capelli rispecchia proprio questo segno di fuoco.

Nata il 4 aprile 1954, attualmente ha 67 anni. Anche la celebre cantante sfoggia un portamento fiero e una camminata elegante, caratteristiche del suo segno. Il suo animo Ariete si nota, inoltre, nel suo carattere combattente e forte. Combattente è anche il titolo di un suo singolo contenuto nell’omonimo album uscito nel 2016.

Luca Argentero nato sotto il segno dell’Ariete

Chiudiamo la lista dei vip italiani nati sotto il segno dell’Ariete con Luca Argentero, nato il 12 aprile 1978 (43 anni).

L’uomo Ariete è dotato di grande energia e vitalità, e affronta la vita con un sorriso. Gli uomini Ariete sono caratterizzati anche dalla voglia di nuove sfide e di mettersi in gioco. Così come Mandelli anche Argentero ha una personalità eclettica. È attore di teatro, cinema, tv, videoclip, ma è stato anche produttore e doppiatore.