Tutta colpa di Freud: trama secondo episodio della fiction con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi su Canale 5

Serie TV - Fiction

La seconda puntata della divertente serie tv va in onda oggi mercoledì 8 dicembre 2021 sempre su Canale5. Torna in televisione Claudio Bisio nei panni dello psicanalista Francesco per far fronte ai suoi problemi ed a quelli delle sue figlie.

Claudio Bisio torna ancora una volta su Canale5 con la sua ultima fatica attoriale. Tutta colpa di Freud è infatti il progetto ispirato all’omonimo film del regista Paolo Genovese che lo vede protagonista di questa fiction che lo sta mettendo al centro di una divertente trama tutta da scoprire. Il personaggio da lui interpretato è uno psicanalista padre di tre figlie alle prese con gli alti e bassi del loro complesso rapporto. Il secondo appuntamento con la serie tv va in onda mercoledì 8 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:40 circa sulla rete ammiraglia della Mediaset e svelerà il secondo episodio di questa divertente trama che vede anche la partecipazione degli attori Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Tutta colpa di Freud: la seconda puntata della serie tv con Claudio Bisio

Ritorna oggi su Canale5 la serie tv dal titolo di Tutta colpa di Freud che in occasione della sua prima puntata ha saputo conquistare ben 2 milioni e mezzo di telespettatori. Mercoledì 8 dicembre 2021 va in onda in onda la seconda puntata delle 8 puntate previste facenti parte della prima stagione, con l’appuntamento ormai fisso delle ore 21:40 circa.

Il pubblico potrà così tornare a godersi le simpatiche gesta dei personaggi interpretati da Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e dal sempre divertente Max Tortora che cercheranno di dimenarsi tra le ripercussioni delle loro azioni mischiate a quelle delle figlie del personaggio di Bisio.

Tutta colpa di Freud: la trama del secondo episodio

Il secondo episodio di stagione ci continuerà a mostrare un Francesco in forte stress e poco aiutato dalle figlie.

Marta si troverà infatti a fare i conti con la tormentata storia con Ettore, professore universitario al quale fa d’assistente con il quale affronterà una battaglia legale al fianco di un affascinante avvocato che vorrebbe sedurla.

La piccola Emma sembra essere quella più a fuoco con la sua vita professionale e dopo aver fatto dietrofront dalla partenza per l’Inghilterra, si fa ingaggiare dal suo idolo e guru dei social e coglie l’occasione dell’organizzazione dell’addio al nubilato della sorella Sara per farsi notare dal mentore. Francesco invece inizierà a farsi aiutare dall’avvenente Anna per cercare di curare i suoi attacchi d’ansia.