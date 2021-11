Tutta colpa di Freud: la nuova serie tv di Canale 5 con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi. Trama e cast

Serie TV - Fiction

Claudio Bisio torna a fare l’attore su Canale5 dopo il salto nel passato come conduttore dell’apprezzatissimo Zelig sempre sulla stessa rete. Il nuovo progetto al quale parteciperà è fiction dal titolo Tutta colpa di Freud, ispirata all’omonimo film di successo del regista Paolo Genovese, riadattata per la nostra televisione. Al suo fianco ci saranno altri grandi interpreti del nostro spettacolo come Claudia Pandolfi e Max Tortora per una simpatica rivisitazione della sceneggiatura che seguirà le vicende del personaggio principale di nome Francesco, psicanalista padre di tre figlie che gli daranno molto filo da torcere.

Tutta colpa di Freud: la trama ed il cast della nuova fiction con Claudio Bisio

Il progetto prende spunto ed offre una rivisitazione dell’omonimo film del regista Paolo Genovese arrivato nelle sale italiane nel 2014 con la partecipazione di attori di spicco del nostro panorama come Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Anna Foglietta.

La storia si ambienta a Milano dove lavora Francesco Tamarelli, psicanalista interpretato da Claudio Bisio, rimasto da solo a casa dopo l’abbandono di casa delle donne della sua famiglia: la moglie e le tre figlie.

Sara è pronta per convolare a nozze, Emma è in dirittura d’arrivo in Inghilterra e Marta vive da sola facendo l’assistente universitaria, sono però tutte costrette a tornare a casa per via delle precarie condizioni di salute del padre data dai sempre più frequenti attacchi di panico.

Così inizieranno le trame di questa serie tv che metterà a nudo il rapporto tra le figlie ed il padre tra equivoci, momenti simpatici ed anche duri scontri, nei quali aleggeranno i personaggi interpretati da Luca Bizzarri, che è un guru dei social di nome Claudio Malesci, Claudia Pandolfi, una dottoressa di nome Anna Cafinila che decide di aiutare Francesco con i suoi attacchi di panico, e Matteo Tommasi, amico dello psicanalista interpretato da Max Tortora.

Tutta colpa di Freud: quando va in onda su Canale 5

La serie tv è nota agli abbonati di Amazon Prime Video che hanno potuto già gustarla a partire dallo scorso mese di febbraio mentre per la visione in chiaro del contenuto bisognerà aspettare poco tempo. Tutta colpa di Freud sbarca infatti su Canale 5 a partire da mercoledì 1 dicembre 2021 ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa.