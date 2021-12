Uomini e Donne non va in onda mercoledì 8 dicembre: cosa succede al programma di Maria De Filippi

Programmi TV

Giorno di pausa anche per le vicende amorose del nutrito cast di corteggiatori di Uomini e Donne. Ecco cosa va in onda al suo posto mercoledì 8 dicembre e quando tornerà in onda il programma di Maria De Filippi.

Il dating show per eccellenza non andrà in onda oggi pomeriggio tanto che al suo posto i fan della trasmissione di Maria De Filippi si troveranno di fronte un film per tutta la famiglia a forti tinte natalizie. La trasmissione di Uomini e Donne si ferma dunque a causa della Festa dell’Immacolata di mercoledì 8 dicembre 2021, prendendosi una pausa dalla messa in onda che non si verificava ormai da questa estate. I fan però possono stare tranquilli perché il programma che vede protagonisti tutti i tronisti under ed over ed i suoi iconici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti tornerà presto in televisione.

Per i tanti fan del programma creato e condotto da Maria De Filippi la Festa dell’Immacolata sarà un giorno di pausa dalle vicende amorose dei protagonisti in cerca d’amore. Come confermato dal sito di MediasetPlay che ogni giorno espone il palinsesto di Canale 5, oggi mercoledì 8 dicembre 2021 non andrà in onda il dating show più famoso della televisione italiana.

I fan dovranno pazientare per continuare a seguire gli sviluppi delle conoscenze del nutrito parterre di corteggiatori e corteggiatrici.

Tutta la folta squadra al seguito della conduttrice si prenderà però solo un giorno di pausa e farà il suo trionfale ritorno giovedì 9 dicembre 2021, sempre alle ore 14:45 circa.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Al posto del programma capitanato dalla regina della televisione andrà in onda la commedia romantica a tinte natalizie dal titolo di Operation Christmas. La pellicola arriva su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa a tener compagnia al pubblico della rete fino a pomeriggio inoltrato.

La trama del film vedrà la protagonista Olivia Young, una madre single che durante le vacanze di Natale conosce e si innamora di un soldato. La sorte però non sarà dalla loro parte e l’uomo dovrà presto partire per una missione lasciandola di nuovo sola. Il oro incontro di un anno dopo sconvolgerà le loro vite.