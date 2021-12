Bengala Fire, chi sono i finalisti di X Factor 2021 di Manuel Agnelli. Inedito, Instagram e curiosità

Chi è

X Factor 2021, è tempo di finalissima. Sono 4 i concorrenti in gara per una puntata che si prospetta essere ricca di colpi di scena, sono: Baltimora, i Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. Sono pronti a darsi battaglia come i loro giudici: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Ranton.

Non ci sarà solo la gara, la finale di XFactor 2021 vanta anche la presenza di due band d’eccezione, da un lato ci saranno i Coldplay e dall’altro I Måneskin (che nel 2017 erano arrivati secondi). Sarà una finale avvincente e tutta al maschile quella che incoronerà il successore di Casadilego, che giusto qualche puntata fa è arrivata in studio a duettare con l’ospite Ed Sheeran.

Chi sono i Bengala Fire: finalisti di X Factor 2021

I Bengala Fire sono finalisti a X Factor 2021, sono una band composta da giovani cantanti della provincia di Treviso e, in questa edizione, hanno fatto parte della squadra guidata da Manuel Agnelli (già scopritore di talenti come i Måneskin). In tutto il loro percorso, i Bengala Fire sono stati particolarmente apprezzati da tutti i giudici, per questo il loro arrivo alla finale è stato apprezzato da tutti.

I Bengala Fire sono composti da: Mattia Mariuzzo, cantante e frontman della band, Andrea Orsella per gli amici Orso alla chitarra, Davide Bortoletto al basso e Alexander Punter alla batteria.

Bengala Fire: Instagram e curiosità

I Bengala Fire vantano quasi 18mila follower su Instagram e sono molto attivi sui social. La loro è una storia che va avanti da 11 anni, quando i componenti si sono incontrati e hanno cominciato a suonare tra bar e feste di paese. Alla loro audizione hanno convinto tutti i giudici tranne Mika che si è detto poco affascinato dal loro accento.

I Bengala Fire porteranno un loro inedito alla finale, ma si erano già presentati alle audizioni con un loro brano intitolato Valencia.