Ivan Gonzalez confessa un problema ogni volta che ha rapporti con una donna: “Sto male”. I sintomi

Gossip

Ivan Gonzalez è un giovane influencer spagnolo noto al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione a Temptation Island Vip (dove aveva corteggiato Valeria Marini) e Uomini e Donne. Recentemente si è lasciato andare a confessioni legate alla sfera intima e dei rapporti con le donne, parlando di un vero e proprio disturbo.

Ivan Gonzalez, problemi di salute per l’influncer

“Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari” ha svelato Ivan Gonzalez in un’intervista rilasciata a Mtma ripresa da altre testate come Biccy e Today.

L’elemento più preoccupante è però un altro: “Ogni volta che lo faccio, il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa“.

Si tratterebbe di una forma di ansia mista a ipocondria, ed è proprio lo stesso Gonzalez a spiegare nel dettaglio di cosa si tratti: “Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani.

Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle”.

Il sogno della paternità di Ivan Gonzalez

Ivan Gonzalez sogna però di costruirsi una famiglia e diventare padre. Come lui stesso ha raccontato: “Adesso penso spesso che mi piacerebbe avere un figlio in futuro. E anche su questo ho mille dubbi che non mi lasciano libero. Questa domanda mi gira in testa e non smetto di pensarci: ‘Riuscirò a diventare padre?’.

Spero che non ci siano problemi in questo. Per adesso non è mai successo che una donna mi abbia detto di essere rimasta incinta. Adesso però voglio una risposta a questo quesito“.