Diletta Leotta a Striscia la Notizia: la giornalista stasera sarà dietro al bancone del Tg

Questa sera Diletta Leotta approda dietro il bancone del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. Per lei è la prima volta alla conduzione del programma e non sarà sola.

Questa sera, a partire dalle ore 20:35, andrà in onda su Canale 5 come di consuetudine l’appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci. Striscia la Notizia, che attualmente vede alla conduzione Sergio Friscia e Roberto Lipari, stasera avrà una conduttrice speciale: Diletta Leotta. Il volto di punta di Dazn approda per la prima volta dietro il bancone dello studio tv di Cologno Monzese come conduttrice, dopo aver ricevuto numerosi tapiri d’oro dall’inviato Valerio Staffelli. A far compagnia a Diletta Leotta stasera troveremo anche Alessandro Siani (già conduttore a inizio stagione).

Diletta Leotta conduttrice a Striscia la Notizia

Per annunciare questa new entry è bastato un video in cui si vede Diletta Leotta chiamare proprio Siani dicendo di voler consegnare un regalo a Lipari e Friscia, che sono al momento i conduttori del Tg satirico.

“Ho pensato di andare di persona, conosci qualcuno per farmi entrare a ‘Striscia’?“. Lui resta sul vago, preparando il pubblico a quello che accadrà.

Diletta Leotta e Alessandro Siani, appuntamento al cinema

I due non si danno solamente appuntamento a Striscia La Notizia ma anche al cinema.

Ecco svelato quindi il motivo della loro presenza questa sera. Diletta Leotta si calerà per la prima volta anche nei panni di attrice. In tutte le sale cinematografiche infatti questo Natale arriva il cinepanettone con la regia di Alessandro Siani dal titolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?

“. Nel cast, oltre alla conduttrice catanese, troviamo anche Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Dopo l’annuncio della rottura con l’attore turco Can Yaman, Diletta Leotta è pronta per ripartire e lo fa partendo proprio da se stessa.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, con oltre 8 milioni di followers su Instagram, Diletta è pronta a nuove sfide tra tv, cinema e sport. E chissà di non ritrovarla proprio al fianco di Alessandro Siani nella nuova stagione di Striscia la Notizia! Appuntamento a questa sera su Canale 5 e Mediaset Play.