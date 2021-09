Diletta Leotta e l’amore con Can Yaman: dal flirt al matrimonio mancato, poi le voci sulla rottura

Gossip

Diletta Leotta e Can Yaman sono state una della coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Dal flirt a inizio anno sino alla presunta fresca rottura, la conduttrice sportiva e l’attore turco sono finiti sulla bocca di tutti per la loro storia d’amore. Ripercorriamo insieme le tappe di questa love story: il flirt iniziale, l’ipotesi di matrimonio e le rumorose voci sulla presunta fine del loro idillio d’amore.

Diletta Leotta e Can Yaman: il flirt a inizio anno

Diletta Leotta e Can Yaman hanno iniziato a far parlare di sé a inizio anno quando, sulle pagine del settimanale Chi, sono state pubblicate alcune foto che li ritraggono assieme a Roma.

Una vera e propria paparazzata per entrambi, ritratti in momenti intimi, e si è parlato di bollenti effusioni e travolgenti baci sotto il cielo della Capitale. Le voci sulla presunta nuova coppia dello spettacolo si sono fatte sempre più insistenti e hanno iniziato a circolare, tant’è che l’attore turco aveva deciso di chiudere i social.

Sino al giallo del misterioso aereo, volato a febbraio sopra i tetti di Roma, con scritta una romantica proposta di matrimonio.

Molti hanno subito scommesso che i due sarebbero presto convolati a nozze, ma dai diretti interessati non sono arrivate conferme né smentite. Le voci legate ai fiori d’arancio per la conduttrice e l’attore, tuttavia, non si sono esaurite lì e hanno continuato ad accompagnare insistentemente la loro storia d’amore anche nei mesi successivi.

Gli Europei insieme e l’ipotesi di rottura

La relazione Diletta Leotta e Can Yaman è proseguita nel segno della passione e dei momenti condivisi insieme, come la romantica fuga d’amore a fine maggio. Sino all’inizio dei campionati Europei di Calcio, che hanno visto la coppia tifare allo stadio per le loro rispettive squadre: l’Italia e la Turchia.

In seguito agli Europei, tuttavia, della coppia non si è più saputo nulla. Sui social diversi indizi hanno lasciato ipotizzare che la loro love story fosse inesorabilmente giunta al capolinea, dopo aver fatto sognare i fan per così tanti mesi. Sino a una prova per certi versi definitiva che non lascia spazio ai dubbi: l’attore, infatti, è stato paparazzato pochi giorni fa in lacrime. Che tali lacrime siano state versate per Diletta Leotta non è sicuro: quello che è certo, però, è che qualcosa tra i due sembra essersi rotto.

È la fine di una favola?