Gli Europei 2021 hanno preso ufficialmente il via con la partita inaugurale allo Stadio Olimpico di Roma. Italia -Turchia non è però solo un momento importante per la Nazionale Italiana, è anche una sfida di famiglia tra Diletta Leotta e il fidanzato Can Yaman.

La coppia dell’anno si trova infatti in tribuna a Roma, insieme ad altri come ad esempio Fabio Rovazzi, dalla quale ha postato per tutta la sera Instagram Stories dal contenuto esilarante.

Diletta Leotta e Can Yaman: è Italia-Turchia in casa

Primi Europei per Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia che scoppia in tribuna all’Olimpico si è lasciata andare al tifo sfegatato; ovviamente Turchia per lui e Italia per lei. Il tutto è stato ampiamente documentato da Diletta Leotta nelle sue Instagram Stories, dove la coppia si è mostrata pronta e grintosa a tifare con i colori delle proprie squadre.

Un’aria festosa fino ai primi goal dell’Italia, che hanno demoralizzato il bell’attore turco.

Diletta Leotta prende in giro Can Yaman per i goal dell’Italia

Come l’Italia è arrivata al terzo goal, l’umore festoso di Can Yaman è sparito, ma sempre con la solita ironia che lo contraddistingue. Ovviamente Diletta Leotta non ha perso l’attimo per canzonare amorevolmente il fidanzato postando una storia su Instagram.

Nella breve clip si vede la bella Diletta in primo piano sorridente, sulle note di Tristezza di Ornella Vanoni. Girando poi la fotocamera, ecco Can Yaman, accasciato sul sedile della tribuna con la mascherina a coprirgli anche gli occhi, con le braccia incrociate in fare rassegnato.

Insieme alla coppia c’erano diverse persone, tra queste anche Fabio Rovazzi, anche lui divertito dalla situazione.

Diletta Leotta e Can Yaman: la coppia che scotta

Tra Diletta Leotta e Can Yaman ormai le cose vanno sempre più a gonfie vele.

La coppia ha da poco passato un romantico week end lontano dal lavoro, in una breve vacanza a Capri. I due si sono mostrati affiatati e innamoratissimi, mettendo a tacere una volta per tutte le voci su un’ipotetica crisi.