GF Vip anticipazioni: i temi della puntata di venerdì 10 dicembre. Lulù e Manuel Bortuzzo protagonisti

Seconda puntata settimanale del Grande Fratelo Vip che va in onda oggi venerdì 10 dicembre 2021. Saranno tanti i temi da trattare ad una puntata dalla data chiave del 13 dicembre.

Venerdì 10 dicembre 2021 va in onda su Canale5 un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 che si appresta a vivere un punto di svolta nella prossima puntata di lunedì. Il 26esimo appuntamento stagionale dovrebbe infatti svelare quali Vip decideranno di restare in casa o meno fino al prossimo marzo 2022, data della conclusione reale del reality dopo il lungo prolungamneto annunciato poco tempo fa. La nuova puntata si muoverà tra gli altri argomenti e le dinamiche instauratesi negli ultimi giorni dopo che gli altri inquilini hanno salutato Patrizia Pellegrino, l’ultima eliminata che ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Scopri le anticipazioni dei temi di puntata che questa sera a partire dalle ore 21:30 affonteranno Alfonso Signorini e tutta la sua folta squadra al seguito capitanata dalle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

La nuova puntata di venerdì 10 dicembre del GF Vip 6

Torna oggi in prima serata su Canale 5 il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il conduttore Alfonso Signorini e tutti i suoi Vipponi vivranno venerdì 10 dicembre 2021 un appuntamento delicatissimo in vista della puntata del 13 dicembre che svelerà quali saranno gli inquilini della casa a voler abbandondonare il gioco.

Il presentatore e le opinioniste al suo seguito si muoveranno tra i tanti temi di puntata che partiranno ovviamente dallo svelare chi sia il preferito del pubblico sancito dal nuovo televoto da casa. A contendersi il privilegio ci sono la rediviva Soleil Sorge, la sempre presente Sophie Codegoni, la dama di ritorno Miriana Trevisan, la new entry Biagio D’Anelli, la principessa Jessica Selassié ed anche Maria Monsè.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Tra gli argomenti di puntata ci saranno ovviamente le due liaison altalenanti di Soleil ed Alex e quella tra Sophie e Gianmaria.

I quattro vivono a fasi alterne il loro rapporto fatto di fiammate entusiasmante e di cadute fragorose, le stesse che stanno vivendo anche Lulù e Manuel Bortuzzo.

A porre fine ai loro rapporti di amore et odio potrebbe essere lo stesso conduttore Alfonso Signorini che proprio oggi dovrebbe annunciare il prolungamento del programma anche ai Vipponi in casa, sempre che ce ne sia qualcuno che non l’abbia intuito.

Sembra infatti che siano iniziati i primi ragionamenti sulla permanenza in gioco che vedrebbe la Ricciarelli, i grandi amici Bortuzzo e Montano oltre alla esuberante Francesca Cipriani. Chi rimarrà in casa?