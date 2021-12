Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio, scoop su Alessandro Rossi: la mamma della showgirl conferma

Gossip

Emerge un retroscena “segreto” sulla coppia composta da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il passato del ragazzo riaffiora improvvisamente nel presente e porta con sé una notizia bomba, ai più sconosciuta: è infatti papà di un bambino di 3 anni. L’indiscrezione circolata negli ultimi giorni è stata confermata dalla mamma della soubrette, che ha ammesso come la figlia ne sia a conoscenza.

Alessandro Rossi è già papà: lo scoop sul fidanzato di Francesca Cipriani

Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, è approdato diverse volte a Cinecittà per svariate sorprese alla soubrette, concorrente del Grande Fratello Vip.

Eppure della sua storia personale non conosciamo tutto, dal momento che nelle ultime ore sono circolate alcune voci sul suo conto. A riportare un’indiscrezione è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, che ha rivelato come Rossi sia papà di un bambino di tre anni. Una notizia sempre tenuta segreta e di cui né il ragazzo né la soubrette hanno mai parlato.

Al settimanale è intervenuta anche la mamma di Francesca Cipriani, che ha confermato tale indiscrezione.

E ha anche rivelato come la figlia ne sia a conoscenza, avendo già conosciuto il piccolo e l’ex compagna del suo Alessandro. A livello familiare, dunque, tutto fila liscio come l’olio, eppure di questa notizia non tutti erano a conoscenza. La stessa Cipriani non ne ha mai parlato al Grande Fratello Vip, lasciando la notizia in gran segreto e non svelandola nemmeno alla produzione.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi verso le nozze

Nonostante questo piccolo segreto riaffiorato negli ultimi giorni, la coppia resta più affiatata ed innamorata che mai.

Alessandro Rossi è divenuto ormai protagonista di romantiche sorprese a Francesca Cipriani nella Casa del Grande Fratello Vip.

Numerosi gli incontri fra le mura di Cinecittà, con la soubrette che non è mai riuscita a trattenere l’emozioni lasciandosi andare ad urla e pianti di gioia.

Sino all’ultimo, romantico incontro che ha visto il giardino della Casa teatro di una dolcissima proposta di matrimonio in diretta tv. Rossi ha speso parole al miele alla sua Francesca, consegnandole l’anello di fidanzamento e chiedendole la mano di fronte a tutti gli altri coinquilini. La coppia è ora pronta a convolare a nozze e a coronare così il loro sogno d’amore.