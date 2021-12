Il Paradiso delle signore, parla Massimo Poggio: l’attore racconta il suo personaggio nella soap

Programmi TV

Massimo Poggio da poco tempo è diventato uno dei protagonisti della soap opera che gli spettatori di Rai1 possono gustarsi nella consueta fascia pomeridiana che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Già volto noto di altri prodotti noti in onda sul piccolo schermo come I liceali e Solo per amore, l’attore è ritornato a rivestire un ruolo da protagonista nei panni di Ezio Colombo, interessante personaggio diviso tra il passato che torna con forza ed un presente tutto da vivere. L’interprete nel corso di una intervista ha parlato del suo personaggio, padre come lui, raccontando gli aspetti che lo legano e quelli che lo differenziano da Ezio.

Massimo Poggio parla di Ezio Colombo, il suo personaggio di Il paradiso delle signore

Nel corso d una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore Massimo Poggio ha raccontato la sua nuova esperienza come facente parte del cast di Il paradiso delle signore. La riuscita soap di Rai1 da anni accompagna il pubblico del suo pomeriggio propone l’interessante storia che ruota intorno al magazzino ed alle vicende di tutti i personaggi ci ruotano intorno.

Con Ezio, il suo personaggio, “condivido il suo forte senso di responsabilità che coesiste con un lato più leggero e ingenuo“.

Il tema della moda è usato come un forte espediente per raccontare le vicissitudini di tutto il micromondo di personaggi della serie che vede tra i nuovi protagonisti anche il personaggio interpretato da Poggio, quel Ezio Colombo già padre della Venere Stefania ed ex marito di Gloria ormai da qualche tempo al fianco di Veronica e della figliastra Gemma.

Massimo Poggio padre

L’attore ha parlato proprio del personaggio che interpreta svelando che come lui è padre, di Edoardo che ha tre anni e che reputa la cosa più bella che gli potesse capitare, raccontando di come si divide tra set e famiglia: “Il “Paradiso” viene girato a Roma, mentre io vivo a Firenze.

Ma sto sul set tre o quattro giorni a settimana e con il treno le due città si raggiungono in un’oretta“.