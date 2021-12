Mi ama davvero? Te lo dice il segno: ecco le coppie compatibili secondo l’Astrologia

Oroscopo

Secondo l’astrologia esiste una compatibilità in base al segno Zodiacale. Dopo un studio sulla posizione dei pianeti, gli astrologi sono stati in grado di mettere in luce le difficoltà e il futuro della coppia, se non compatibili tra loro. Ovviamente l’affinità è influenzata anche da altri fattori, ma un occhio attento a queste norme ci può dire qualcosa di più sui rapporti con i diversi segni. Nessuna regola o divieto, ma per gli appassionati può essere un buon indirizzo, in base a cosa dicono le stelle.

Ariete e Gemelli: la coppia dello zodiaco

Questi due segni amano le novità, l’avventura e tutto ciò che è imprevedibile.

Ariete e Gemelli sono una coppia passionale e perfetta insieme, difficilmente si annoierebbero in compagnia l’uno dell’altro. Il tradimento è il loro punto debole: l’Ariete non perdona, il Gemelli forse è in grado di farlo, se non ha tradito per primo. Per conoscenza però, il Gemelli è uno dei segni più traditori dello zodiaco.

Toro e Cancro: la coppia che non tradisce

Il Toro dona al Cancro la sicurezza e l’affetto di cui ha bisogno, mentre il Cancro apre completamente il suo cuore.

Insieme condividono gli stessi valori: fedeltà, generosità, attenzione ed erotismo. Entrambi non tradiscono il partner, se accade è guerra.

Leone e Bilancia: l’eleganza dello zodiaco

Il Leone è il re dello Zodiaco che sa come apprezzare l’amore e il buon gusto della Bilancia, quest’ultima soddisfa l’intraprendenza e la vitalità del partner. Sono due segni perfetti che sanno come divertirsi insieme, nella fase del corteggiamento la Bilancia utilizza l’eleganza per conquistare il Leone.

Vergine e Capricorno: la coppia di segni di Terra

Vergine e Capricorno sono due segni di terra che apprezzano una stile di vita molto simile e viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Sono entrambi seri e prudenti, amanti della precisione e dell’impegno. L’affinità intellettuale è essenziale, senza quest’ultima non ci sarà una perfetta armonia nell’idea di coppia di entrambi.

Scorpione e Pesci: sotto il segno dell’amore

Entrambi sanno soddisfarsi l’un l’altro, sotto ogni punto di vista, insieme sono una coppia eccezionale. Lo Scorpione fa sentire amato il partner con la sua intensità, il Pesci soddisfa le esigenza d’amore e dedizione totale dello Scorpione, con la sua predisposizione ai sentimenti e il suo modo di farsi amare.

Sagittario e Acquario, coppia sotto le stelle

Sagittario e Acquario sono una coppia fantasiosa e ricca di immaginazione, il gioco e l’immaginazione sono elementi del rapporto amoroso. Entrambi sono sempre disponibili a nuove avventure reali o immaginarie, si definiscono come compagni di viaggio anche nella vita.

Gemelli e Bilancia: la coppia di segni di Aria

Gemelli e Bilancia appartengono alla categoria segni d’aria, ciò significa che si connettono intellettualmente su un livello superiore e una stimolazione mentale costante.

Sono socievoli, aperti e amano incontrare nuove persone e avere conversazioni profonde e complicate.

Sono una coppia che chiacchera per ore, senza mai stancarsi. Il legame che tiene ben saldo questo rapporto è forte perché è costruito sulla comprensione del partner.

Ariete e Acquario: la coppia scoppiettante dello Zodiaco

Questi due segni sono particolarmente compatibili. Secondo l’oroscopo possiedono uno spirito avventuroso e l’immensa curiosità, infatti insieme creano una coppia potenzialmente scoppiettante.

Si assicurano di rendere eccitante e divertente qualsiasi cosa, anche se a volte hanno bisogno di una pausa da concedersi per ritagliare del tempo per sé. L’indipendenza è qualcosa che entrambe le parti rispettano, ciò che è certo è che Ariete e Acquario siano una coppia fantastica e una squadra imbattibile in cerca di provare sempre cose nuove.

Cancro e Capricorno: sotto il segno dell’amore

Il Cancro è un segno intuitivo, che appare un partner improbabile per il Capricorno, al contrario un segno logico e guidato da Saturno. Questa coppia quando comincia una relazione romantica crea un perfetto contrappeso: un animo gentile si sposa con una personalità organizzata ed affidabile. L’energia materna e dolce del Cancro trova un compagno perfetto nella saggezza del Capricorno, quest’ultimo che è in grado di farlo sentire al sicuro. Infatti, il Capricorno apprezza la vulnerabilità del Cancro e riesce a dimostrare con più facilità i propri sentimenti.