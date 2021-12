Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 11 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Fortunatamente, cari amici del Cancro, nel corso delle prime ore di questa giornata di sabato la Luna andrà ad occupare una posizione veramente molto vantaggiosa per voi!

Nonostante l’opposizione di Venere rimanga stabile, dei piccoli chiarimenti in amore sembrano possibili! Sul lavoro potreste voler ottenere qualcosa in più, ma siate pazienti e aspettate il momento giusto per chiedere.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 11 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 11 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, seppur non si possa definire buona in senso stretto, sembra potervi regalare delle ottime sensazioni, cari amici del Cancro impegnati stabilmente!

Infatti, vi troverete a discutere e parlare con il partner, ma almeno sarà fine a trovare una soluzione o a fornire un piccolo chiarimento su qualcosa successa nell’ultimo periodo, approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 11 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di sabato, carissimi amici del Cancro, sembrate essere animati da una rinnovata voglia di impegnarvi per ottenere qualcosa di migliore!

Non è sbagliato farlo e sicuramente vi farà fare un’ottima figura, ma cercate anche di essere pazienti, avanzando le vostre richieste ste nel momento giusto, forse la prossima settimana.

Le previsioni per la settimana del Cancro

Questa settimana si è aperta, per voi amici nati sotto il Cancro, con l’opposizione piuttosto marcata ed opprimente di Venere, che secondo le letture dei transiti e degli astri fatte da Paolo Fox, dovrebbe accompagnarvi fino a marzo. La confusione in amore non manca, ma il vostro rapporto potrebbe riuscire a sconfiggerla, uscendone vincitore!

Non litigate, ma combattete assieme!

