Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 11 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 11 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo sabato, cari amici del Sagittario, sembra voler confermare un pochino quanto già successo nel corso della settimana, senza particolari transiti nuovi ad attendervi.

Certo, non è una cosa negativa, perché sicuramente l’amore è soddisfacente e il lavoro procederà senza problemi o fatiche, ma è anche vero che volete qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 11 dicembre: amore

Ottimo e tranquillo, dunque, ciò che vi attende in amore in questa giornata di sabato, anche se forse voi cuori solitari rimarrete un pochino indietro.

Amici del Sagittario impegnati, approfittate di questa due belle giornate di fine settimana per organizzare qualcosa con il partner, magari anche di non eccessivamente grosso, una cena romantica o una piccola gita fuori porta!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 11 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, nel corso di questo sabato sembrate certamente poter portare avanti con grande sicurezza e tranquillità piani, progetti e mansioni, ma provando a fare qualche passo in più vi troverete un pochino bloccati.

Tenete duro, non siate esigenti e presto le novità arriveranno, ma forzando il destino rischiate di ritrovarvi senza nulla in mano.

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Cari nati sotto il segno del Sagittario, la settimana che sembrate aver attraversato e che è ormai agli sgoccioli dovrebbe essere stata interessata da una grande fortuna che continuerà ad accompagnarvi anche nel fine settimana! Secondo le letture degli astri di Paolo Fox, inoltre, questo sembra essere un ottimo e rigenerante periodo per l’amore, le relazioni e i sentimenti!

