The Voice Senior, nuova puntata di Antonella Clerici: D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti a caccia di talenti

Continuano le audizioni al buio del programma per voci over 60. Chi riuscirà a convincere i 4 coach alla ricerca dei migliori talenti? Lo scopriremo venerdì 10 dicembre come sempre in prima serata su Rai1.

Nel terzo appuntamento con il talent show i concorrenti avranno ancora il compito di convincere i coach a fargli girare la loro sedia. The Voice Senior venerdì 10 dicembre 2021 continua la sua caratteristica fase delle Blind Auditions alla ricerca delle voci over 60 più belle d’Italia da assegnare alle squadre dei quattro agguerriti coach della trasmissione. A gestire le operazioni ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, affiancata ovviamente anche nel terzo appuntamento da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e sempre meglio inserita Orietta Berti. Scopriamo quello che c’è da sapere sulla terza puntata di The Voice Senior in onda venerdì 10 dicembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30.

The Voice Senior: le nuove Blind Auditions

Venerdì 10 dicembre 2021 in occasione della terza puntata della trasmissione non si fermeranno le Blind Auditions alla ricerca dei migliori interpreti over 60. La classica fase delle audizioni al buio è di sicuro il momento più amato dal pubblico da casa, pronto a scoprire quale sarà il coach che si girerà per cercare di fare entrare nella sua squadra la voce appena ascoltata.

Un altro appuntamento entusiasmante che gli appassionati del talent show di certo non si lasceranno sfuggire e che, come accaduto nelle prime due puntate di stagione, potrà fare emozionare anche i cuori più duri.

Antonella Clerici sarà la padrona di casa al centro dello studio a partire dalle ore 21:30 sempre su Rai1, quando si appresterà a presentare i concorrenti e le loro intense storie di vita. Storie di vita queste che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno potuto apprezzare anche il tatto con il quale la conduttrice ha toccato temi assai delicati e di difficile trattazione per un talent show.

The Voice Senior, il bilancio della seconda puntata: i giudici a caccia dei migliori talenti

La seconda puntata di stagione ha mostrato uno show che ha saputo mixare bene intrattenimento ed emozioni, sul filo conduttore della buona musica. Le interpretazioni dei talenti over 60 hanno conquistato una platea di ascolti pari al 18,5%, dato in rialzo rispetto al primo appuntamento.

La seconda tappa ha continuato a fare vedere i coach della trasmissione andare ancora a caccia delle migliori voci del programma, con le rispettive squadre che iniziano a comporsi.

La new entry Orietta Berti ha sin da subito fatto capire di puntare su voci limpide e dall’intonazione perfetta e nel secondo appuntamento si è aggiudicata Cosetta Gigli e Franco Tortora mentre Gigi D’Alessio ha portato dalla sua parte Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli ed anche Fabrizio Pausini, padre della celebre cantante.

Per l’energica e persuasiva Loredana Bertè i nuovi ingressi in squadra sono accomunati dal rock con le voci di Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti e di contro Clementino, quello apparso più in ritardo nella composizione della sua squadra, è riuscito ad accaparrarsi Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello.