Uà, Claudio Baglioni su Canale 5: gli ospiti della seconda puntata per Uomo di varie età

Domani sera in prima serata su canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di "Uà - Uomo di varie età". Ecco gli ospiti previsti.

Domani sera, sabato 11 dicembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento del concerto evento di Claudio Baglioni: Uà – uomo di varie età. Il programma tv, un racconto di vita vera e arte varia, è un vero e proprio life-show per la tv ideato, scritto e interpretato dallo stesso Claudio Baglioni.

Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer.

Va detto inoltre che gli ascolti della prima puntata non sono stati del tutto soddisfacenti, nonostante i numerosi ospiti. La sfida infatti è stata vinta infatti da Ballando con le stelle:

Rai 1 – Ballando con le Stelle, in onda tra le 21.39 e le 01.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori con uno share pari al 23.4%.

Canale 5 – Uà Uomo di Varie Età, in onda tra le 21.44 e le 00.47, ha coinvolto 2.322.000 spettatori, con uno share pari al 14%.

Uà, gli ospiti della seconda puntata

La seconda serata – evento prevede moltissimi ospiti d’eccezione pronti a duettare sui successi di Claudio Baglioni e non solo.

Tra loro troviamo (in ordine alfabetico) Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello (voce), Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero.

Uà, come seguire il concerto evento

Uà – uomo di varie età è visibile in prima serata su Canale 5 e on demand e in replica su Mediaset Play sabato 11 dicembre. Il terzo e ultimo appuntamento è previsto per sabato 18 dicembre con gli ultimi 20 ospiti previsti.