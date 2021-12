Chi è Gianni Morandi: carriera, matrimoni, figli e l’incidente del cantante bolognese che festeggia oggi 77 anni

Chi è

Gianni Morandi è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Cantante, attore e presentatore, ha avuto una lunga carriera di successo a partire dagli anni Sessanta. Ad oggi è anche molto conosciuto per la sua pagina Facebook, nella quale pubblica foto della sua quotidianità spesso vissuta al fianco della moglie Anna.

Gianni Morandi: la carriera e i grandi successi

Gian Luigi Morandi nasce l’11 dicembre 1944 in un paese dell’Appennino bolognese, Monghidoro.

È appassionato di musica fin da ragazzo e partecipa a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane. Il vero e proprio esordio discografico arriva nel 1962 con Andavo a cento all’ora. Sempre nel 1962, il cantante incide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e inizia a partecipare a numerose trasmissioni. A partire da questo momento la strada è spianata e Gianni Morandi raggiunge la popolarità in tutta Italia. Collabora con altri artisti di successo, come Mina, interpreta ruoli in svariati film e conduce programmi come il Festival di Sanremo.

Un successo internazionale arriva quando nel 2019, la sua canzone In ginocchio da te del 1964 è inserita in una delle scene principali del film sudcoreano Parasite, vincitore l’anno seguente di quattro Premi Oscar.

La vita privata di Gianni Morandi: le mogli e i figli

Gianni Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva italiana, nata nel 1940. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974). I due li hanno poi resi nonni di cinque nipoti. Arianna ha sposato il cantante Biagio Antonacci, dal quale ha avuto due bambini.

Marco ha intrapreso a sua volta la carriera nella musica.

Dopo il divorzio, Morandi conosce Anna Dan che sposa il 10 novembre 2004. Da Anna ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d’arte Tredici Pietro.

Gianni Morandi dall’incidente alla passione per la corsa

Gianni Morandi è un appassionato podista. Ha corso in dieci maratone, tra le quali quelle di: New York (tre volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. È anche da sempre tifoso della squadra di calcio del Bologna, per la quale nel 1988 compose l’inno Le Tue Ali Bologna.

Nonostante l’età è anche un personaggio molto conosciuto sul web, grazie alle sue pagine Instagram e Facebook. Proprio qui, Morandi aggiorna i suoi fan sulla sua vita quotidiana. Fra i post condivisi non mancano anche quelli relativi ai momenti meno “felici”, come ad esempio quello riguardante l’incidente avuto lo scorso marzo. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie, quando è caduto e ha riportato ustioni su mani e gambe. La sua guarigione ha richiesto molto tempo.