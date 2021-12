Questi 5 segni hanno una qualità innata che davvero pochi possiedono, ecco quali sono.

Oroscopo

Secondo l’astrologia ci sono dei segni zodiacali che possiedono una pazienza innata, grazie a cui riescono ad affrontare con serenità anche le situazioni più ingestibili. Tutti i segni possono celare delle virtù, ma in questo caso, gli astri coincidono con la capacità di perdonare più facilmente. L’Oroscopo stabilisce la classica in base al segno zodiacale.

L’oroscopo del Sagittario

Al primo posto in classifica si trova il Sagittario che è il segno più paziente di tutti.

È estremamente gentile e dolce, un amico leale e che sa mantenere i segreti più terribili. I suoi legami sono tantissimi, gli piace avere amici e rendersi conto delle loro difficoltà e anche dei difetti. Non è capace di arrabbiarsi con qualcuno, infatti è sempre di buon umore.

Come sarà il nuovo anno? Le previsioni segno per segno di Paolo Fox.

La pazienza del Cancro

Coloro che sono nati sotto al segno del Cancro sono completamente onesti con gli altri, anche se a volte perdono la pazienza. Infatti, è definito come un segno paziente, ma in basso alla classifica. Il Cancro compie grossi sacrifici per non essere travolto dalla rabbia, è estremamente paziente e comprensivo e utilizza delle scuse per atteggiamenti che non sempre sono corretti.

Toro

I Toro sono persone capaci di mantenere una calma glaciale, se la situazione lo richiede, infatti è un segno poco rancoroso e non ha parlare di lasciarsi andare quando necessario. È capace di perdonare, ma si aspetta lo stesso trattamento da parte dell’altra persona.

2022 anno fortunato?

Sì, ma solo per questi 4 segni zodiacali secondo Paolo Fox.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno di Terra che non ha paura ad affrontare crisi e traumi, la sua politica è non arrabbiarsi mai.

Di solito, è un segno che annota e non dimentica niente, la sua rabbia e freddissima, pochissimi la sperimentano sulla pelle.

Acquario

Sono capaci di perdonare anche in situazione critiche, spesso a discapito del proprio benessere. L’Acquario è un segno che riesce a mantenere i problemi sulle spalle, infatti è capace di perdonare tutti. Spesso sono troppo gentili per dire chiaramente come stanno le cose, per questo motivo perdonano e non permettono che l’altra persona possa dimenticare questa grazia.