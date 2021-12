Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 13 dicembre al 17 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore ritorna in onda nella sua consueta striscia pomeridiana che accompagnerà i telespettatori di Rai1 a partire da lunedì 13 dicembre 2021 come sempre dalle ore 15:55. Il pubblico in questa settimana si potrà gustarsi altri 5 nuovi episodi della soap italiana che ruota intorno alle vicende del magazzino più famoso d’Italia. L’apprezzato prodotto accompagnerà i suoi fan fino a venerdì 17 dicembre 2021 svelando le nuove trame che metteranno al centro dell’attenzione il personaggio di Ezio, interpretato Massimo Poggio. Scopri le anticipazioni delle trame delle puntate che vanno da lunedì 13 dicembre a venerdì 17 dicembre .

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 13 dicembre

Tina ha scelto come priorità quella di aiutare sua madre e non quella di sottoporsi all’intervento, allontanando dai suoi programmi l’operazione alle corde vocali.

Anna e Salvo sono ai ferri corti così come Agnese e suo figlio. Il Paradiso cercherà di aiutare una mensa che da sostegno ai poveri. Intanto Flora sembra essere arrivata ad un punto di svolta con le indagini sulla morte del padre arrivando a capire qualcosa in più sui Guarnieri.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 14 dicembre

Ezio è spiazzato dal comportamento di Gemma e chiede lumi a Stefania che gli spiega il perché. Ludovica cerca di far ragionare Flora spiegandole che non ha senso mettersi contro i Guarnieri, con lo stesso Umberto che rimane spiazzato dal fatto che la giovane stilista vada a trascorrere le vacanze di Natale in America.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 15 dicembre

Salvatore e Agnese si riappacificano con il figlio che rientra a casa e la madre che vuole dire la verità a Tina sul conto di Giuseppe. Ora che i due figli sanno tutto Agnese è pronta a parla re liberamente del suo rapporto con Armando. Dora cerca di capire cosa stia succedendo a Nino con Armando che vuole capire il perché di alcuni comportamenti del ragazzo.

Flora riesce a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri: non ha paura di andare fino in fondo, ma resta scioccata dalle rivelazioni di Umberto e Adelaide sul conto di suo padre Achille.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 16 dicembre

Tina resta ferma sulla decisione di non operarsi per occuparsi a pieno della situazione della madre. Gemma e Stefania pensano che Ezio debba poter essere libero di vivere la sua storia con Veronica, in modo che la possa ufficializzare. Dora resta ancora più turbata dalle azioni di Nino e così Armando chiede spiegazioni al ragazzo.

Intanto Flora sembra aver scelto di non denunciare i Guarnieri.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 17 dicembre

Gemma fa i ocnit con il suo passato dopo aver trovato un oggetto che le ricorda il padre scomparso. Flora ad un passo dalla partenza per l’America decide di fare un regalo alle sue Veneri. Armando parla con Don Saverio della crisi spirituale di Nino mentre Irene spinge Dora a provarci con il ragazzo. Anna teme il giudizio di Salvo e così, non riuscendo a dirgli la verità su sua figlia, finirà col prendere una decisione che le spezzerà il cuore.