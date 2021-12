Morgan incontra l’ex Jessica Mazzoli a Ballando con le Stelle, il video del dietro le quinte del dance show

Programmi TV

Morgan è uno dei protagonisti dell’edizione attuale di Ballando con le Stelle. Il cantautore ha fatto molto parlare di sé fin dalle sue prime apparizioni nel dance show, innanzitutto per la bravura dimostrata. Infatti le sue esibizioni con l’insegnante di danza, Alessandra Tripoli, hanno stregato pubblico e addetti ai lavori.

Morgan, però, è stato anche protagonista di una pesante polemica con la sua ex fiamma Selvaggia Lucarelli. I due non si sono risparmiati accuse e insulti a vicenda, in un batti e ribatti che è andata avanti per settimane.

A Ballando con le Stelle, nella puntata dell’11 dicembre, Morgan ha anche incontrato la sua ex Jessica Mazzoli, dopo la sorpresa della figlia Lara.

Morgan balla con la figlia Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli

Nella puntata dell’11 dicembre di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha organizzato una sorpresa per i Vip in gara. I concorrenti hanno potuto accennare dei passi di danza con delle persone a loro care.

Tra i vari balli improvvisati, uno di quelli che più ha colpito nel cuore è stato quello tra Morgan e la figlia Lara.

La bambina, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ha eseguito un valzer con il papà. Un’occasione per ricucire i rapporti, visto che, come dichiarato dallo stesso Morgan, padre e figlia non si vedevano da molto tempo: “L’ultima volta che ho visto Lara è stato 2 anni fa, per cui bisogna riuscire a fare qualcosa per superare questo“.

L’incontro tra Morgan e Jessica Mazzoli dietro le quinte di Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle, nella puntata dell’11 dicembre, Morgan ha potuto riabbracciare la figlia Lara, avuta dalla relazione con Jessica Mazzoli.

Il cantautore ha postato, sul suo account Instagram, anche un video del dietro le quinte con la bambina.

Dopo averla presentata ad Alessandra Tripoli, che ha fatto i suoi complimenti alla piccola ballerina: “Ma sei stata bravissima!“. Morgan ha chiesto alla piccola dove fosse la mamma: “Devi uscire subito?… Dov’è la mamma? Dietro le quinte? Andiamo a vedere la mamma“.

Morgan ha rincontrato, così, l’ex Jessica Mazzoli, in un clima che è sembrato nuovamente disteso tra i due.