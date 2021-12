Morgan ritrova la figlia Lara a Ballando con le stelle: “Non la vedevo da 2 anni”. Il tragico racconto

Programmi TV

La danza unisce le persone e in questo caso padre e figlia: Morgan sul palco di Ballando con le stelle ha infatti potuto ballare con Lara, avuta dalla relazione con Jessica Mazzoli. Il cantante e la figlia non si vedevano da 2 anni, come confessato dallo stesso concorrente del talent di Milly Carlucci, e hanno potuto ritrovarsi sulla pista, dove si sono esibiti in un valzer. La piccola Lara, inoltre, ha spiegato di avere una grande passione per la danza e sogna infatti di diventare ballerina.

Morgan incontra la figlia Lara a Ballando con le stelle: “Non la vedevo da 2 anni”

Momento molto emozionante per Morgan, concorrente di Ballando con le stelle, che ha ritrovato la figlia Lara, 8 anni, sul palco.

Ospite di Milly Carlucci, la bambina ha raccontato di avere una grande passione per la danza e che segue molto il talent ballerino. Impossibile quindi non cogliere l’occasione per farla ritrovare con il padre Morgan, con cui ha ballato un valzer sulle note di Buonanotte fiorellino di Francesco De Gregori.

Molto contento Morgan, che aveva raccontato come con la figlia Lara non ci sia un rapporto, e che sperava appunto di poter superare questa lontananza.

“L’ultima volta che ho visto Lara è stato 2 anni fa, per cui bisogna riuscire a fare qualcosa per superare questo“, aveva raccontato il musicista. D’altronde le cose non vanno benissimo tra Morgan e la madre di Lara, Jessica Mazzoli, che lo ha più volte accusato di essere un padre assenteista.

Morgan e la paternità: il tragico evento che lo ha segnato

Per Morgan non è stato semplice fare i conti con la paternità. L’ex frontman dei Bluvertigo è rimasto orfano di padre a 15 anni, dopo che il genitore si è tolto la vita.

Un evento che lo ha segnato profondamente, soprattutto per lo splendido rapporto che avevano: “Lui per me è stato un vero padre.

Sicuramente un vero padre, poi un padre disperato, ma solo perché il mondo lo ha schiacciato. Da lui ho preso la spinta per essere meno disperato di lui, meno fragile“, ha raccontato Morgan.

Il rapporto con le due figlie Anna Lou e Maria Eco

Il concorrente di Ballando con le stelle ha altre due figlie nate da amori passati. La prima è Anna Lou Castoldi, 20 anni, avuta con Asia Argento. Ora il rapporto con lei è solido, fatto di confidenze e dialogo, e padre e figlia sono molto vicini, confessa Morgan.

L’ultima invece è Maria Eco, nata dalla relazione poi finita con Alessandra Cataldo. La piccola ha un anno e mezzo e vive insieme al padre: “È una situazione molto bella che finalmente mi permette di fare il padre“, ha confessato il musicista.