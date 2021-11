Morgan concorrente a Ballando con le stelle: amori passati e presenti del cantante sempre sotto i riflettori

Gossip

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è un artista a tutto tondo. Il 1991 è l’anno della fondazione, insieme al suo collega Andrea Fumagalli, dei Blue Vertigo. Una grande carriera alle spalle come musicista compositore, cantautore e critico musicale. Da giudice di X Factor in 7 edizioni, ma anche di The Voice nel 2019, lo vediamo oggi come concorrente al programma tv Rai Ballando con le stelle. Aldilà della sua carriera però, negli anni si è spesso sentito parlare di Morgan anche per via delle sue vicende amorose e di alcuni episodi burrascosi.

Morgan e la relazione travagliata con Asia Argento

Asia Argento, attrice e figlia del grande regista horror Dario Argento, è stata la compagna di Morgan per diversi anni, dal 2000 al 2006.

Dalla loro unione è nata la loro figlia Anna Lou, oggi vista nei panni di Aurora nella terza e ultima stagione della serie tv Baby. La storia d’amore tra i due artisti non è stata sempre rose e fiori. Durante la trasmissione Rai La mia passione, condotto da Marco Marra, tempo fa Morgan ha svelato la sua situazione risalente agli anni di relazione con Asia Argento.

“Mi ero illuso che potessimo creare una famiglia, un qualcosa di edificante. Per questo io ero infelice’’ aveva ammesso. “Per l’esasperazione sono arrivato a pesare 45 chili. Non mangiavo più, mi buttavo a terra e stavo tre giorni sul pavimento. Litigavamo spesso. Per cosa poi? Per amore’’ aveva inoltre dichiarato.

Anche dopo la loro separazione però i problemi non sarebbero finiti. I due infatti sarebbero entrati in conflitto a causa dei presunti mancati assegni di 2000 euro al mese per 6 anni e mezzo da parte di Morgan, per il mantenimento della loro figlia Anna Lou.

Da ciò sarebbe inoltre conseguito il pignoramento della sua casa a Monza, richiesto proprio dall’ex compagna. Proprio in merito a questa questione, la Argento aveva rilasciato importanti dichiarazioni, per chiarire la sua posizione.

Selvaggia Lucarelli e Morgan di nuovo insieme a Ballando con le stelle, dopo la fine della loro storia

Nel 2009, Morgan è stato protagonista di una storia con Selvaggia Lucarelli. La loro storia si sarebbe conclusa non in modo chiaro. La giornalista infatti ha dichiarato di non aver avuto più notizie su Morgan, incontrato in queste settimane negli studi di Ballando con le stelle.

Proprio durante una puntata del programma in onda queste settimane, ha mandato frecciatine a quello che oggi sarebbe il suo ex. Morgan ha invece replicato in un’intervista a Chi.

‘’Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker’’ ha dichiarato sicuro. I due si sono ritrovati di nuovo insieme nel 2021 partecipando appunto al programma Rai: Morgan nei panni di concorrente e Selvaggia Lucarelli invece come giudice.

Morgan e le accuse di Jessica Mazzoli, madre della sua seconda figlia

Durante l’edizione di X Factor del 2011, che lo ha visto impegnato nei panni di giudice, Morgan ha incontrato la concorrente Jessica Mazzoli.

Anche dalla loro relazione è nata una figlia, Lara. Nella coppia però le cose non avrebbero funzionato. Ospite a Domenica Live la cantante aveva accusato Morgan: ”Ci siamo separati quando la bambina aveva 3 mesi, ora ha 6 anni. In tutto questo tempo l’ha vista due volte’’. Ma non solo. L’ex compagna di Morgan lo aveva anche accusato di averle chiesto foto hot in cambio di denaro, ai microfoni del settimanale Nuovo. ‘’Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto’’ aveva rivelato.

“Perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento“ aveva inoltre aggiunto.

L’ex frontman dei Blue Vertigo aveva risposto alle accuse al programma Live- Non è la D’Urso dichiarando ‘’Asia Argento è una brava attrice, Jessica Mazzoli mi ha incastrato’’. Morgan era poi partito nuovamente all’attacco, sostenendo che entrambe fossero interessate unicamente ai suoi soldi. Jessica aveva poi rivolto una nuova accusa a Morgan, dichiarando di essere giunta a conoscenza di un suo tradimento con Alessandra Cataldo. In una storia su Instagram la Mazzoli aveva dichiarato: ‘’Onde evitare che si proclami ‘Santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, “nuova” compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, quando io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza“.

Morgan, la terza figlia e la denuncia per stalking

Quella con Alessandra Cataldo è stata una relazione duratura, iniziata nel 2013 e da cui nel 2020 è nata una terza figlia per Morgan, la piccola Maria Eco. Ad oggi i due si sono lasciati. La donna, a differenza delle vecchie compagne del frontman, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma era una sua grande fan. Pare però che negli ultimi mesi Morgan sia stato poi coinvolto in un rapporto con un’altra donna: Angelica Schiatti, voce dei Santa Margaret.

La Schiatti lo avrebbe denunciato per stalking e questo avrebbe destabilizzato molto Morgan. Il cantante si difendeva così: ”A me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale perché ho scritto delle poesie?”. Ad oggi non è chiara come si sia conclusa la relazione fra i due.