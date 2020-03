Già padre di Anna Lou e Lara, sembrerebbe che Morgan festeggi ora per la terza volta: sarebbe infatti nata Maria Eco Castoldi, avuta con l’attuale compagna Alessandra Cataldo.

È nata Maria Eco? l’annuncio di Ricc Frost

Negli ultimi mesi Morgan è stato al centro dell’attenzione sia per lo sfratto dalla sua casa a Monza voluto dall’ex storica Asia Argento, che per la turbolenta partecipazione al Festival di Sanremo. Ma finalmente sembrerebbe arrivata una buona notizia: l’arrivo della terza figlia, Maria Eco Castoldi, che dovrebbe essere nata nelle ultime ore stando al post di congratulazioni dell’amico di Morgan.

A darne l’annuncio non è l’ex leader dei Bluvertigo, bensì un caro amico del cantautore, il dj Riccardo Schippa, in arte Ricc Frost, che ha pubblicato tramite il suo profilo Facebook un messaggio di congratulazioni per la nascita della piccola Maria Eco: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.

Il post pubblicato su Facebook da Ricc Frost

Non vi sono ancora notizie ufficiali da parte di Morgan né della compagna Alessandra Cataldo.

Morgan: papà per la terza volta

Maria Eco sarebbe il terzo fiocco rosa per Morgan, che ha già due figlie: Anna Lou (18 anni) avuta da Asia Argento e Lara (6 anni) nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.

La notizia dell’arrivo di questa terza figlia era già stata data da Morgan negli ultimi mesi, il quale aveva parlato anche della sua storia d’amore che dura ormai da circa 3 anni, con la compagna Alessandra Cataldo.

Chi è Alessandra Cataldo, la compagna di Morgan

Quest’ultima è sempre stata molto riservata e solo in qualche rara occasione Marco Castoldi si è fatto sfuggire qualche dichiarazione sulla compagna.

Tra le poche cose dette, sicuramente molto simbolica è la sua dichiarazione di qualche tempo fa, riportata da diverse testate: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.

Nonostante il momento storico segnato dall’emergenza Coronavirus, così come scritto da dj Ricc Frost, questa sembrerebbe essere una vera gioia per Marco Castoldi, il quale potrebbe aver deciso di ignorare le recenti parole al vetriolo della sua ex Jessica Mazzoli (la quale ha accusato Morgan di aver intrattenuto con Alessandra una relazione già ai tempi della sua gravidanza) proprio per godersi la nascita della figlia.

