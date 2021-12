Padre malato terminale festeggia in anticipo il Natale: la speciale iniziativa della sua comunità

Good News

Mancano ancora alcuni giorni al Natale, ma la festa è arrivata molto presto per un papà gravemente malato. Il tutto è stato possibile grazie a centinaia di persone che hanno organizzato una speciale festa di Natale in anticipo, spostando simbolicamente la ricorrenza a ottobre per renderlo felice con la sua famiglia.

Natale in anticipo per il padre gravemente malato

Matthew, un padre di 36 anni, residente a Warndon in Inghilterra, ha avuto un’esperienza natalizia totalmente differente da quella passate.

Il padre di famiglia ha potuto vivere questa straordinaria occasione con la moglie Rebecca e i suoi tre figli, Connor, Kyle e Tyler. I festeggiamenti hanno avuto inizio quando all’incirca 200 persone tra familiari, amici e addirittura sconosciuti sono andati a casa sua per cantargli alcune canzoni natalizie. C’è stato anche un momento molto emozionante, quando tutti hanno cantato la canzone Stand by me di Ben E. King, trasformandola però in Standing by Matthew, in onore della dura battaglia che dovrà affrontare.

A Matthew è infatti stato diagnosticato un tumore al cervello.

Per questo motivo, la sua famiglia vuole che ogni singolo momento della sua vita sia speciale. Questo ha motivato sua cugina, Nikki Lee, a organizzare tutto l’evento. Nikki ha contattato moltissime persone della loro comunità per rendere tutto questo possibile. In un’intervista al Worcesternews ha dichiarato: “Tutto il duro lavoro e le notti passate insonni hanno dato i loro frutti. Le mie emozioni sono state contrastanti, ma vederli cantare tutti insieme mi ha reso felice per essere riuscita a fare ciò”.

Il padre malato e la sua famiglia reagiscono alla sorpresa di Natale

Matthew e la sua famiglia non potevano credere che tutte quelle persone avessero lasciato da parte, per un giorno, tutti i loro impegni, per far sentire loro lo spirito natalizio.

Una di loro aveva portato una macchina della neve per far divertire i bambini presenti; un’altra si è vestita da elfo e ha distribuito i classici bastoncini natalizi ai bambini. Per concludere l’evento, le persone hanno alzato al cielo i loro telefoni con le torce cantando Run di Snow Patrol. Matthew, sempre al Worcesternews ha espresso tutta la sua gratitudine dicendo: “Voglio ringraziare personalmente ognuno di voi.

Ieri è stato un giorno speciale. Assolutamente incredibile, è stato uno shock e una sorpresa. I miei figli, mia moglie e la mia famiglia porteranno questo ricordo per sempre. La mia battaglia comincia domani. Speriamo in un miracolo”.