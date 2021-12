Alex e Cosmary molto vicini? Impazza il gossip nella scuola di Amici, la reazione della fidanzata del cantante

Programmi TV

Nella scuola di Amici, spesso nascono dei nuovi amori tra gli allievi della scuola. Nelle varie edizioni molte sono state, infatti, le coppie che si sono formate nel programma. Alcune sono andate avanti anche oltre la durata del talent show. Tra le più famose quella della scorsa edizione, che lega Sangiovanni e Giulia Stabile.

Quest’anno già due coppie si sono formate nel talent show. La prima tra Albe e Serena, che fanno coppia fissa quasi dall’inizio del dating show. Il secondo feeling speciale è nato tra Dario e Sissi Cesana, con relative polemiche innescate dal possibile tradimento di lei ai danni del fidanzato.

Adesso, nella puntata del 12 dicembre, è stata svelata anche un’altra possibile coppia, si tratterebbe di Cosmary e Alex.

Alex e Cosmary: il video che conferma il feeling dei due allievi

Nella puntata domenicale del 12 dicembre di Amici è andato in onda un video inedito su una possibile nuova coppia. Si tratterebbe di Cosmary e Alex. Il feeling è stato presentato in modo molto ironico, come sottolineato dalla stessa presentatrice: “Sto per prenderti in giro, sappilo“.

Maria De Filippi ha parlato di un cambiamento nell’umore del ragazzo: “Un ragazzo molto particolare… Ha una vena di malinconia profonda, che però ultimamente… Come se le giornate fredde di questo periodo siano state allietate dall’arrivo di un raggio di sole… Sta diventando bello, tenebroso e anche ogni tanto sorridente“.

Nel video Alex è apparso piuttosto colpito dalla bellezza di Cosmary, che si è detta imbarazzata.

Il commento di Sabrina Ferilli, ospite in studio, invece, è stato più irriverente: “Malinconico però sveglio mi pare de capire“.

Alex e Cosmary: la reazione della fidanzata di lui

Sembra che tra Alex e Cosmary potrebbe nascere un feeling particolare nella scuola di Amici.

I due ragazzi sono apparsi piuttosto complici e la redazione ha creato su questa possibile storia un video ironico. Ipotesi che sembra abbia scatenato l’ira della fidanzata del cantante, come riportato da Novella 2000.

Secondo le indiscrezioni, la fidanzata di Alex avrebbe tolto il suo “Segui” al cantante e starebbe eliminando ogni storia in evidenza in cui è presente l’allievo di Amici.