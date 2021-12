Aurora Ramazzotti al centro delle polemiche per l’esclusiva festa di compleanno: durissime critiche sui social

Gossip

Aurora Ramazzotti ha da poco compiuto 25 anni e per celebrare il suo primo quarto di secolo ha organizzato una festa in compagnia dei suoi amici. L’entusiasmo per la speciale occasione è subito apparso evidente anche ai fan della giovane influencer, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della festicciola. A quanto pare però proprio quelle immagini hanno destato particolare fastidio in alcuni utenti, che hanno reagito con fare decisamente polemico.

Aurora Ramazzotti compie 25 anni: la festa con gli amici scatena le polemiche

Lo scorso 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di organizzare un party esclusivo alle QC Terme di Milano, dove è stata raggiunta da molti amici. Con lei, ricorda il Fatto quotidiano, c’erano anche molti voti noti dello spettacolo italiano. Da Paola Di Benedetto a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, passando per lo speaker di RTL 102.5 Davide Damiani. Ovviamente, al suo fianco c’era anche Goffredo Cerza, suo fidanzato da qualche tempo. Mesi fa, erano state diffuse voci di una presunta crisi fra i due, che avevano poi prontamente smentito le indiscrezioni.

Proprio in queste ore però, attorno al felice momento di festa sono emerse critiche e polemiche.

A serata conclusa, Aurora ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune fotografie che la ritraggono in compagnia dei suoi invitati. Uno scatto in piscina, gli abbracci con la mamma Michelle, il collega Alvin e gli amici di sempre non sembrerebbero aver destato in tutti i suoi follower la stessa reazione. Se in molti infatti hanno commentato con messaggi di auguri, altrettanti sono stati i giudizi negativi.

“Ma per i vip il Covid non esiste?” scrive qualcuno. “La società del nulla cosmico” osserva malignamente qualcun altro. “Esagerazione“, “Completamente girata per far vedere apposta il c**o”, “Alla faccia del covid” sono le parole di altri utenti Instagram.

Aurora Ramazzotti, la sorpresa degli amici per il suo compleanno

Nonostante abbia ricevuto molti commenti negativi, per il momento Aurora Ramazzotti sembra aver preferito evitare di reagire pubblicamente alle parole apparse sotto alle sue fotografie.

Nelle ultime ore, l’influencer ha condiviso nuove immagini di momenti legati al suo compleanno, per mostrare a tutti la speciale sorpresa organizzata per lei da alcuni suoi amici.

Ieri Aurora ha condiviso un video riassuntivo dell’esperienza vissuta nella giornata di sabato. La Ramazzotti ha spiegato che i suoi amici le hanno chiesto di “tenersi libera” e, dopo averla prelevata da casa sua, l’hanno obbligata a indossare una benda sugli occhi per tutta la durata del viaggio. Solo al termine di quest’ultimo, la giovane figlia d’arte ha scoperto che la sorpresa organizzata per lei consisteva in uno speciale incontro con un gruppo di cani corgi, che l’hanno accolta correndo incontro a lei fra la neve e i boschi della località in cui si trovavano, nel comune di Moncrivello, in provincia di Vercelli.