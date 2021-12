Bianca Berlinguer si sposa: fiori d’arancio a 62 anni, il matrimonio imminente con il compagno Luigi Manconi

Gossip

Bianca Berlinguer si sposa. A 62 anni la giornalista di #Cartabianca pare che stia per fare il grande passo con il compagno di una vita, Luigi Manconi. I due stanno insieme da 25 anni e hanno una figlia di 23. La notizia diffusa in queste ore sarebbe emersa in seguito alla pubblicazione ufficiale dell’annuncio della loro imminenti nozze.

Bianca Berlinguer, a 62 anni fiori d’arancio

Non esiste un’età più indicata per sposarsi, il matrimonio più corrispondere a un passo compiuto da giovani o da anziani, o può semplicemente non avvenire mai.

Per Bianca Berlinguer, 62 anni, pare che il momento del “sì” sia sempre più vicino. La giornalista starebbe infatti per per convolare a nozze col compagno Luigi Manconi, 73 anni. Dopo 25 anni di vita insieme e una figlia di 23 anni, sembra che la coppia abbia deciso di fare il grande passo. Ha lanciato l’annuncio il settimanale DiPiù. Pare infatti che la rivista abbia trovato la loro pubblicazione di matrimonio affissa all’albo pretorio del Comune di Roma. Al momento non si conosce ancora la data delle nozze, ed è molto probabile che non arriverà una notizia ufficiale dalla coppia.

La Berlinguer e Manconi, infatti, sono noti per la loro riservatezza. Raramente hanno raccontato qualcosa sulla loro vita privata, eccetto rari casi di intervista, come quella in cui Bianca Berlinguer ha parlato della figlia e della maternità.

Bianca Berlinguer e Luigi Manconi: una coppia affiatata e di successo

I due si sono conosciuti a Roma nel 1996. Lui era il portavoce dei Verdi, lei il volto di Tg3. Entrambi separati, hanno intrapreso una relazione d’amore molto affiatata con grande riservatezza.

Luigi Manconi è professore universitario, giornalista per alcune importanti testate giornalistiche italiane, e scrittore. Inoltre, è stato un importante uomo politico, parlamentare prima nei Verdi e poi nel PD, e sottosegretario alla Giustizia durante il secondo governo Prodi. Bianca Berlinguer, figlia del noto sottosegretario del PCI Enrico Berlinguer, è conduttrice e giornalista televisiva. Dal 2009 al 2016 direttrice del Tg3, oggi è il volto di #Cartabianca.