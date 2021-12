Blanca finale di stagione: lunedì 13 dicembre 2021 su Rai1 il gran finale. La trama

Serie TV - Fiction

Appuntamento finale con la serie tv che ci sta raccontando la vita di Blanca, una giovane donna non vedente pronta a collaborare con la polizia per risolvere i casi più difficili ed intricati. La trama dell'appuntamento finale con il prodotto Rai.

Va in onda oggi su Rai1 la quarta ed ultima puntata della serie tv dal titolo Blanca, uno dei prodotti più riusciti ed apprezzati di tutto l’anno. L’ultimo appuntamento viene trasmesso sul piccolo schermo lunedì 13 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa e mostrerà ai telespettatori il finale della sua prima stagione. La protagonista Blanca nel corso delle prime tre puntate ha saputo conquistare il pubblico della televisione pubblica con una trama innovativa che ha saputo mettere al centro la giovane consulente di polizia non vedente, mostrando a tutti la vita assolutamente normale ed al servizio della comunità di un diversamente abile.

Blanca: il quarto appuntamento con la fiction di Rai1

Gli spettatori potranno godersi oggi su Rai1 l’ultima entusiasmante puntata di Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, la serie televisiva che un po’ a sorpresa ha saputo conquistare il grande pubblico. Dopo aver visto il terzo appuntamento di stagione andato in onda settimana scorsa, i telespettatori questa sera si troveranno di fronte al finale di stagione del prodotto girato da Jan Maria Michelini, con la speranza che si tratti solo di un arrivederci.

Blanca va in onda lunedì 13 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 come sempre su Rai1 quando svelerà al pubblico il suo quarto appuntamento dal titolo di Blu profondo, ispirato come sempre all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Blanca: le anticipazioni della trama dell’ultima puntata

Nell’ultimo episodio di stagione dal tiolo Blu profondo la nostra amata protagonista e la sua squadra indagheranno su di un traffico illecito di reperti nazisti che sembra far capo a Lorenzo.

L’uomo è un ex spacciatore che ora gestisce un centro che gestisce e fa assistenza per chi pratica sport acquatici e subacquei, appartenente alla famiglia della sua fidanzata.

Blanca si interrogherà su quanto e su come possa cambiare un uomo mentre cercherà di capire quanto quelli della sua vita abbiano importanza per lei. La giovane consulente della polizia sarà infatti divisa fino all’ultimo tra Liguori e Nanni e quando sembrerà aver preso una strada, un terzo incomodo farà capolino nella sua vita per spiarla da vicino.