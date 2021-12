Chi è Andrea Cerelli: L’eredità accoglie il primo professore della storia del programma di Rai 1

TV e Spettacolo

La nuova edizione del programma L’eredità in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 18.50 circa è ricca di novità. Tra queste troviamo anche un professore, Andrea Cerelli, il primo nella storia della trasmissione, che farà il suo esordio nella puntata del 13 dicembre e affiancherà la professoressa Samira Lui. Scopriamo meglio chi è.

Andrea Cerelli: l’ultima novità del programma L’eredità

In questa 20esima edizione del game show L’eredità, che dal 2002 può vantare più di 4700 puntate, il pubblico ha potuto notare varie novità.

A partire dall’introduzione del nuovo gioco “Cambia-Aggiungi-Leva” in cui per trovare la soluzione ai vari quesiti i concorrenti devono “manipolare” le parole. Oltre a ciò vi è anche la possibilità per il pubblico di partecipare a un gioco a premi tramite una domanda a 3 opzioni in cui il vincitore viene sorteggiato tra tutti quelli che hanno risposto in modo corretto ottenendo un premio in denaro. A queste due innovazioni si aggiunge, inoltre, anche per la prima volta il ruolo del professore incarnato da una figura maschile. Lui si chiama Andrea Cerelli e, come fa sapere il sito della Rai, ha 29 anni.

Andrea Cerelli: chi è il professore de L’eredità

Non si hanno molte informazioni sul nuovo professore del noto programma di Rai 1. Si sa, però, che nato e cresciuto a Busto Arstizio (provincia di Varese) e che quando aveva 20 anni si è iscritto all’Università Cattolica. In quello stesso periodo ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda come modello per noti marchi, trasferendosi per un periodo della sua vita perfino a New York.

A quanto pare, talvolta si fa chiamare anche con lo pseudonimo di Andy Walters, e ha calcato le passerelle per Armani, Dolce e Gabbana e altre importanti case di moda.

Il ragazzo sembra avere un temperamento molto deciso e non ama perdere tempo. Come riporta il sito Cronaka, Flavio Insinna non vedrebbe l’ora di collaborare con la new entry del game show che, come la sua collega Samira, avrà il compito di spiegare nel dettaglio ai telespettatori gli argomenti delle domande che il padrone di casa de L’eredità porrà ai vari concorrenti. Andrea Cerelli farà il suo esordio come professore proprio nella nuova puntata del 13 dicembre.