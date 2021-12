Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti: l’attrice vorrebbe lasciare la serie televisiva

Serie TV - Fiction

Le parole di Valeria Fabrizi sembrano non lasciare spazio ad interpretazioni sul futuro nella serie televisiva dell'apprezzata collega. Ecco cosa ha dichiarato a Domenica In.

La notizia sembrava fosse già nell’aria da svariato tempo ma ci ha pensato una sua consorella a dare la cosa quasi per fatta. A margine dell’ultima puntata di Domenica In sono arrivate le dichiarazioni a ciel sereno, è il caso di dirlo quando si parla di Suore, di una illustre collega di Elena Sofia Ricci. Ci ha pensato Suor Costanza, alias Valeria Fabrizi, a dare conferma all’indiscrezione che aleggiava da tempo. L’attrice che sta strabiliando tutto il pubblico con la sua convincente partecipazione a Ballando con le Stelle ha svelato che la collega vorrebbe abbandonare la longeva serie televisiva della Rai, lasciando di stucco tutti i fan all’ascolto.

Elena Sofia Ricci non farà più Che Dio ci aiuti: parola di Suor Costanza

La longeva serie televisiva pare che presto dovrà fare a meno del suo volto più conosciuto ovvero quello di Suor Angela, interpretata magistralmente dall’attrice Elena Sofia Ricci. Pare proprio che l’interprete non ne voglia proprio sapere di continuare a recitare nel prodotto di Lux Vide che dal 2011 tiene compagnia al pubblico di Rai1.

A svelare il retroscena ed a dare conferma alle indiscrezioni che già circolavano già da tempo ci ha pensato direttamente la sua consorella Suor Costanza.

Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha ospitato per il consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle la sorprendente Valeria Fabrizi. L’attrice si è imposta come la vera rivelazione di questa edizione del talent, capace di emozionare tutti con i suoi balli e le sue taccanti interpretazioni che li anticipano.

L’attrice a margine dell’ospitata ha anche parlato dei suoi progetti futuri, confermando che presto tornerà a recitare in Che Dio ci Aiuti vestendo nuovamente i panni di Suor Costanza, cosa che non accadrà ad Elena Sofia Ricci.

Valeria Fabrizi ha infatti confermato il forfait della sua collega, dichiarando di fatto che: “Non la vuole più fare Elena” continuando poi con il commento laconico verso il pubblico aggiungendo che “Mi dispiace per il pubblico. Prenderanno qualcun altro“.

Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle

Non si può parlare di Valeria Fabrizi ultimamente senza parlare del suo percorso a Ballando con le stelle. L’attrice ha conquistato tutti, pubblico e giudici e persino la finale. A contendersi la vittoria di Ballando ci saranno: