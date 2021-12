Ballando con le Stelle, la finalissima: tutti i Vip che si giocheranno il titolo di campione

Programmi TV

Milly Carlucci è pronta a condurre la finalissima di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato 18 dicembre 2021 svelando il suo campione. Tutte le 6 coppie in gara che si contenderanno il titolo di campionissimi.

Sono rimasti in sei i Vip pronti a guadagnarsi il titolo di campionissimo di questa edizione di Ballando con le Stelle. L’appuntamento finale per i personaggi famosi che si mettono in gioco a colpi di passi di ballo svelerà dopo una lunga gara chi sarà il successore dell’attore Gilles Rocca, campione dello scorso anno. Milly Carlucci è pronta ad incoronare il suo nuovo re o la sua nuova regina nell’appuntamento conclusivo di sabato 18 dicembre 2021, quando il televoto da casa insieme ai giudizi dell’agguerrita giuria sveleranno il proprio verdetto. Ecco tutte le coppie che si sfideranno per l’ultima volta nella finale di Ballando con le Stelle che ha perso ad un passo dalla fine Alvise Rigo, piegatosi al ritorno della straripante Bianca Gascoigne.

Ballando con le Stelle è pronto a svelare il suo vincitore

La lunga gara del talent show condotto di Milly Carlucci sta per svelare il suo atteso vincitore dopo ben 2 mesi di competizione. Il pubblico da casa ne ha viste davvero tante durante le puntate dello show scandito dalle performance dei Vip in lotta per il titolo.

La trasmissione ha fornito ai telespettatori il solito giusto mix fatto di emozioni ed adrenalina alle quali non sono mancate di certo le note polemiche tra i provetti ballerini e la giuria posta di fronte a loro.

I format in questa edizione è apparso anche rinnovato grazie alla contaminazione che ognuno dei concorrenti ha mischiato sapientemente con la danza, proponendo tra gli intramezzi di scienza, recitazione e musica cantata proprio dai concorrenti in gara.

La finalissima di questa stagione arriva sabato 18 dicembre 2021 dopo le due scoppiettanti semifinali che hanno fornito un grande show con importanti ospiti come ballerini per una notte oltre ovviamente ai nomi delle 6 coppie che si sfideranno per l’ultimo volta nello studio.

Ballando con le Stelle: le sei coppie arrivate in finale

L’avvincente raga messa in piedi dai concorrenti ha vissuto il suo colpo di scena degno dei migliori film proprio in occasione della sua seconda semifinale quando era previsto il tanto atteso ripescaggio. Sono stati in tre a contendersi il solo posto mancante per la finale, con il sempre in ballottaggio Alvise Rigo che si è visto sfuggire di mano la finale veramente ad un soffio.

A sfidarlo ci hanno pensato Mietta e Bianca Gascoigne, con quest’ultima che è stata in grado di spezzare il sogno del rugbista italiano.

Pertanto le coppie che si sfideranno in finale saranno quelle di: