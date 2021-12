Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a casa: il duo nuovamente al timone di Striscia la Notizia

Programmi TV

Il duo storico della trasmissione satirica di Canale 5 è pronto a tornare a casa. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono il volto storico del programma da quasi 30 anni e sono pronti ad entrare nelle case degli italiani per la 28esima stagione consecutiva. Un sodalizio artistico il loro che sembra quasi indissolubile, fatto di battute e tante risate che proprio non vuole cessare di esistere. Per i tanti fan della coppia il ritorno nel programma che i ha consacrati presso il grande pubblico è in programma nel preserale di lunedì 12 dicembre 2021 come sempre dopo il Tg5 della sera.

I conduttori della 32esima edizione

La 32esima stagione del programma satirico creato da Antonio Ricci sta proponendo al pubblico delle importanti novità in termini di conduttori seduti dietro l’iconico bancone al centro del suo studio come spesso è accaduto durante il corso della sua storia.

Sono state tante infatti le coppie che si sono sedute per condurre il programma, proponendo ogni volta una chiave differente della conduzione del format.

Nel corso di questa nuova stagione sono già state due le coppie che si sono passate il testimone per il lancio degli irriverenti servizi, con lo strano duo formato da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada a fare da apripista.

Il campano e la spagnola hanno saputo fare compagnia al pubblico con la loro consueta verve comica caratterizzata da tante risate e spontaneità, che di fatto hanno consentito a Siani di portare a termine in modo soddisfacente la sua prima volta da conduttore.

Dopo la strana coppia è toccato invece a due volti noti di Striscia la Notizia che già da inviati avevano fatto compagnia al pubblico da casa.

Stiamo parlando di Sergio Friscia e Roberto Lipari passati alle spalle del bancone per lanciare i servizi dei loro colleghi insieme alle imitazioni del primo ed alla semplicità del secondo

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: il ritorno della grande coppia a Striscia la Notizia

A raccogliere i timone della coppia di conduttori tutta siciliana ci penserà lo storico duo del programma formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che dal 13 dicembre 2021 torneranno a fare al centro dello studio per la loro 28esima edizione consecutiva.

Un traguardo importante per il duo che di fato resta il padrone di casa di Striscia la Notizia e che lo resterà fino al prossimo 12 febbraio, quando si prenderanno un’altra pausa.