Fedez vittima di un dentista pedofilo quando era bambino: la rivelazione shock del marito di Chiara Ferragni

In questi giorni in molti parlano della nuova serie dedicata alle vicende della famiglia composta da Chiara Ferragni, Fedez e parenti e intitolata The Ferragnez. Fra i momenti ricorrenti della docu-serie vi è anche quello relativo alla terapia di coppia alla quale l’influencer e il cantante si sono sottoposti. Nei loro incontri con lo psicoterapeuta, i due affrontano problematiche più o meno recenti, per cercare di risolvere alcune questioni legate alla loro relazione. Durante uno degli episodi emerge un inedito racconto da parte di Fedez, che rompe il silenzio su un fatto molto grave avvenuto quando era un bambino.

Fedez e la rivelazione shock sulla sua infanzia: il dentista pedofilo

Dal 9 dicembre su Amazon Prime Video sono disponibili i primi episodi di The Ferragnez, il documentario che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez. Sin dal primo episodio, la nota coppia si sottopone alle sedute di terapia di coppia, esponendo le proprie difficoltà e facendo luce su alcune fragilità a lungo rimaste nascoste al grande pubblico. All’interno del quarto episodio, Fedez si trova a essere protagonista di uno degli incontri con lo psicoterapeuta, al quale rivela il motivo della sua diffidenza nei confronti del mondo esterno.

“In vari episodi da piccolo, sono successe delle cose in cui io non avevo il controllo delle situazioni” ha esordito. “Questa cosa porta la mia testa, la mia psiche, alla paura, alla paranoia ossessiva di perderlo” ha rivelato, aprendosi poi al racconto.

“Io avevo un dentista pedofilo“ ha quindi spiegato tutto d’un fiato. “Andavo alle elementari, sia quando vai dal dentista che devi fare le lastre no? Solitamente ti mettono una coperta di piombo” ha continuato.

“Solitamente tutti i dentisti del mondo lo mettono sopra le mutande ai bambini, questo qua a me me lo metteva sotto” ha aggiunto parlando di quanto vissuto.

Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia: il racconto del dramma vissuto dal cantante

Di fronte agli occhi dispiaciuti di Chiara Ferragni e al loro terapista, Fedez ha continuato a spiegare quanto accaduto nel corso della sua infanzia. Il rapper ha rivelato che improvvisamente il dentista presso il quale era in cura sparì, senza farsi rintracciare.

“I miei cercavano di prendere appuntamenti con il dentista e il dentista non c’era.

Guardano questo speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo“ ha spiegato Fedez. “Da lì a poco, questa persona poi si è uccisa“ ha aggiunto. “Sono consapevole che non è subito altro, cioè non ho subito una violenza pesante” ha quindi commentato.

“In realtà quella cosa lì cos’è? È un bambino che non ha il controllo sulla situazione di un altro che prevarica su di lui” ha concluso. Fedez ha spiegato che a causa di questa vicenda fatica spesso a sentirsi “all’altezza” di ciò che vive, finendo quindi con lo sminuirsi. “Devo dire però che è stata anche la mia benzina, che mi ha fatto fare San Siro, mi ha fatto prendere la mia società e me l’ha fatta quotare in borsa, mi ha fatto fare una serie di cose” ha osservato, cercando di valutare a pieno la sua condizione.