Grande Fratello Vip anticipazioni: lunedì 13 dicembre è il giorno della verità. Chi abbandona la casa?

Programmi TV

Va in onda oggi la puntata più attesa dell'intera edizione del reality show di Canale5. Il pubblico scoprirà finalmente chi se la sente di restare in casa e provare ad andare avanti fino alla puntata finale di lunedì 14 marzo. Scopri le anticipazioni della puntata.

Il giorno tanto atteso e tanto temuto è arrivato. Va in onda oggi lunedì 13 dicembre 2021 la puntata più delicata e scoppiettante di tutto il Grande Fratello Vip 6. A partire dalle ore 21:35 circa su Canale 5 verrà trasmesso il 27esimo appuntamento stagionale con la trasmissione condotta da Alfonso Signorini che svelerà tanto sul futuro della trasmissione con la comunicazione ufficiale dai parte dei Vipponi di chi se la sente di continuare e di provare ad andare avanti fino al 14 marzo 2021.

La puntata regalerà però tante altre emozioni a partire anche dal capire chi debba abbandonare la casa dopo l’esito del televoto che vede a rischio la bersagliata Maria Monsè, le sempre presenti Sophie Codegoni, Carmen Russo e Miriana Trevisan, oltre a Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani.

Si leccano quindi i baffi le attente opinioniste Sonia Bruganelli e da Adriana Volpe insieme a tutto il pubblico del reality show, tutti pronti a scoprire cosa succederà dopo quello che si preannuncia come un vero e proprio terremoto. Chi abbandonerà la Casa questa sera?

La nuova puntata di lunedì 13 dicembre del GF Vip 6

Il giorno tanto atteso è arrivato e Canale 5 è pronta a proporre una nuova sconvolgente puntata del Grande Fratello Vip 6.

La prima serata di oggi lunedì 13 dicembre 2021 darà tanto da fare al conduttore Alfonso Signorini ed a tutto il pubblico collegato da casa pronto a conoscere il futuro della trasmissione in seguito alle decisioni di tutti Vipponi.

Sono tanti infatti i concorrenti in bilico che oggi sveleranno il loro futuro, con Aldo che sembra essere il più convinto ad abbandonare mentre tutte le mamme della casa insieme a Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo sembrano ancora dover decidere sul da farsi.

E cosa faranno poi i piccioncini Soleil Sorge e Alex Belli? Le ultime ore sono state altalenanti tra dubbi amletici e scenate da premio Oscar.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Oltre allabbandono di alcuni concorrenti, il reality vivrà stasera la sua eliminazione sancita dal televoto dal pubblico. In quella che appare una gara senza sosta a far fuori Maria Monsè, sembra che anche gli altri Vipponi stiano rischiando di abbandonare la casa con le sempre presenti Sophie Codegoni, Carmen Russo e Miriana Trevisan a sperare di non dover lasciare la casa più spiata d’Italia prorpio oggi, come d’altronde vorrebbero restare anche Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani.

Chi abbandonerà la casa? Lo scopriremo solo questa sera sempre su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.