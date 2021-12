Irpef, l’effetto delle nuove aliquote sui contribuenti under 24: cosa dicono le stime e chi avrà più vantaggi

Economia e Lavoro

La riforma dell'Irpef non porterà i medesimi benefici per tutti. I risparmi attesi saranno infatti diversi a seconda della fascia di reddito: ecco come si collocano i giovani in questo quadro.

Irpef, l’effetto delle nuove aliquote sui contribuenti under 24

Con la rimodulazione, le aliquote Irpef sono state fissate al 23% per la fascia di reddito fino ai 15.000€, al 25% (anziché 27%) per la fascia compresa tra i 15.000€ e i 28.000€, al 35% (anziché 38%) per i redditi tra i 28.000€ e i 55.000€ e, infine, al 43% per la fascia oltre i 55.000€.

Secondo i dati riferiti dal Sole24Ore, i contribuenti più giovani, con un’età inferiore ai 24 anni, si collocano nella fascia di reddito più bassa e dunque non risulterebbero avvantaggiati dalla rimodulazione. Fino ai 24 anni, infatti, il reddito medio imponibile si attesta poco sopra i 6.500€, spesso derivante da lavoro dipendente e a volte affiancato al percorso di studi. Le nuove aliquote Irpef sono invece pensate per favorire i redditi medi, dunque per i più giovani potrebbero essere necessari nuovi interventi, tra cui quelli relativi alla “no tax area”.

Le stime sul risparmio annuo grazie alle nuove aliquote Irpef per i giovani

La situazione sarebbe di poco migliore per la fascia anagrafica successiva, tra i 25 e i 44 anni. Secondo il Ministero dell’Economia e della Finanza, infatti, il reddito medio imponibile supera di poco i 18.000€. L’85% dei contribuenti più giovani apparterebbe dunque allo scaglione di reddito fino a 15.000€, cioè quello per cui al momento la riforma dell’Irpef non dovrebbe intervenire sul limite superiore né sull’aliquota d’imposta.

Il 14% apparterrebbe invece allo scaglione immediatamente successivo, compreso tra 15.000€ e 28.000€, e potrebbe registrare così un risparmio annuo di 260€.

Secondo il Sole24Ore, però, per 6 giovani su 10 il risparmio potrebbe fermarsi attorno ai 50€ a causa di un reddito imponibile medio stimato in 17.000€.

Al momento, dunque, la riforma dell’Irpef dovrebbe tradursi in maggiori benefici per i lavoratori dipendenti compresi nella fascia di reddito tra i 40.000€ e 45.000€, ma anche per i pensionati collocati nella fascia 50.000€-55.000€ e, infine, per gli autonomi con un reddito annuo compreso tra i 60.000€ e i 65.000€.