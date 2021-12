Iss raccomanda la terza dose in gravidanza e allattamento: le linee guida per il vaccino anti Covid-19

Cronaca Italia

Vaccino per il Covid-19 in gravidanza e allattamento? L'Iss risponde a ogni dubbio con le nuove direttive sulla terza dose del vaccino.

L’Iss, Istituto superiore di sanità, spinge verso la terza dose mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla situazione dei contagi in tutta Europa e verso la nuova variante Omicron. L’Iss sottolinea anche come la terza dose sia possibile e raccomandata dopo la dodicesima settimana per le donne in gravidanza.

Vaccino in gravidanza

Il Covid resta uno dei punti chiave della politica, della sanità e dell’economia anche di questo finale di anno. Sul vaccino in gravidanza arrivano risposte anche dall’Iss che chiarisce come la terza dose del vaccino anti-Covid è “raccomandata” in gravidanza e allattamento.

“Si raccomanda l’offerta di una dose di vaccino a mRna, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi“, spiega l’Iss. Il richiamo può essere somministrato “contestualmente alle vaccinazioni contro l’influenza e la pertosse raccomandate in gravidanza“.

L’Iss specifica che “La raccomandazione tiene conto delle numerose e crescenti evidenze riguardo alla sicurezza della vaccinazione in gravidanza, sia nei confronti del feto che della madre; delle evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta; della sua crescente circolazione e del notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia“.

E ancora: “Ad oggi sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre pertanto le donne che desiderino vaccinarsi in questa epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme a un sanitario“.

Vaccinazione durante l’allattamento

Non solo vaccinazione in gravidanza.

L’Iss ha anche pubblicato nuove direttive riguardo la vaccinazione durante l’allattamento. “L’ISS raccomanda l’offerta di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne che allattano, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento“, si legge sul sito ufficiale. E ancora: “Per le donne che allattano si segnala che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere tramite il latte anticorpi contro SARS-CoV-2“.