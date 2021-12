Manila Nazzaro lascia il GF Vip: ha ricevuto una telefonata da una persona esterna. Le sue parole

Gossip

Manila Nazzaro sarebbe pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Questo è quanto sarebbe trapelato nelle ultime ore, il motivo sarebbe legato ad una misteriosa telefonata ricevuta dall’ex Miss Italia oggi.

Intanto impazza il gossip su chi altri oggi annuncerà l’addio al gioco, tra i nomi dati per certi c’è Aldo Montano, tra i papabili c’è sempre Manuel Bortuzzo il quale avrebbe una serie di impegni ad attenderlo, oltre ovviamente a continuare le sue terapie.

Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip

Al momento non ci sarebbero conferme o smentite in merito alla decisione di Manila Nazzaro di lasciare il GF Vip.

Sembra però che la decisione sia stata davvero presa da Nazzaro e pare controvoglia in quanto avrebbe voluto continuare a partecipare al gioco.

Manila Nazzaro avrebbe infatti ricevuto una telefonata misteriosa al termine della quale avrebbe detto ai suoi compagni: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro (gli autori) sono stati super carini, ma…”.

La conferma definitiva arriverà durante la puntata in onda questa sera.

Sembrerebbe però che quanto accaduto sia vero, infatti a commentare la presunta scelta di Manila Nazzaro è stato Aldo Montano che ha parlato proprio della telefonata; ecco cos’ha detto: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare.

Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire...”

Montano quindi ha lasciato intendere che la scelta di Manila Nazzaro non dipenda solo da lei.

Intanto impazza il gossip su Twitter, dove i fan hanno ipotizzato che si tratti di questioni famigliari importanti.