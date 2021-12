Oroscopo Paolo Fox Leone domani 14 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 14 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Leone, la giornata che sembra attendere voi all’orizzonte di questo martedì sembra essere ottima specialmente per quanto riguarda il lavoro! Potrete facilmente vincere una qualche sfida importante che vi potrebbe mettere sotto un’ottima luce!

Siete piuttosto stanchi, ma questo non dovrebbe impedirvi di trascorrere anche del tempo con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 14 dicembre: amore

La giornata amorosa in sé non sembra essere esattamente entusiasmante per voi amici del Leone, ma neppure critica o impegnativa!

Potrete tranquillamente trascorrere del bel tempo con la vostra dolce metà, ma senza novità ad attendervi! Voi single, similmente, non sembrate poter ottenere chissà cosa da questa giornata, lasciate magari perdere e riposate!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 14 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa, in questa giornata di martedì sembrate poter ottenere delle piccole soddisfazioni, cari Leone, ma a costo di un notevole impegno e dispendio di energie.

Di contro, però, nel frattempo siete anche giù parecchio stanchi, e forse tutto ciò che volete altro non è che qualche ora in più riposo.

Procedete con calma.

Le previsioni per la settimana del Leone

Cari amici nati sotto il segno del Leone, quello che sembra configurarsi per voi in questa settimana è un meraviglioso Marte che renderà energici ed attivi, pronti ma anche determinati ad ottenere qualcosa di nuovo ed importante sul lavoro! In amore, se la vostra coppia fosse in crisi, allora in queste giornate sembrate veramente riuscire a recuperare tutto!

