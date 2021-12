Samy Youssef svela il gioco di Alex Belli e Delia Duran. La chiave è in un retroscena di Temptation Island

Gossip

Alex Belli e Delia Duran fingono? Questa è una domanda che in molti fan del Grande Fratello Vip si stanno ponendo questa domanda da settimane. Oggi è andto in scena l’ultimo atto tra Alex Belli e Soleil, prima il bacio con colpo do scena di lei e poi il crollo emotivo di lui.

Mentre si attende l’ingresso di Delia Duran nella Casa per l’ennesimo confronto con il marito, Samy Youssef ha parlato del rapporto tra lei e il marito.

Delia Duran e Alex Belli: che cos’ha detto Samy Youssef

Ospite di Radio Radio, nel programma Non succederà più, l’ex gieffino Samy Youssef ha svelato un retroscena su Alex Belli e Delia Duran che potrebbe dare credito a chi sospetta del “Copione”.

Samy ha commentato le foto di Delia con il presunto spasimante: “Sono uscite delle foto di Delia che bacia un altro. Io da marito non potrei mai essere tranquillo. È tutto programmato, poi loro si vantano di essere una coppia aperta. Sono proprio una coppia aperta davvero” ha detto.

“Se io vedo mio marito che bacia un’altra e continua a farlo non sto così tranquilla” ha poi aggiunto.

L’aneddoto su Temptation Island: cosa è successo tra Delia e il suo tentatore

Samy ha poi parlato di quando Delia Duran e Alex Belli hanno partecipato a Temptation Island.

L’ex gieffino ha raccontato di essere amico dell’allora tentatore di Delia, Riccardo.

Ecco cos’ha detto: “Poi Delia ha avuto questi stessi atteggiamenti di Alex a Temptation Island. E quindi c’è qualcosa che non va. (…)“Lui le ha scritto per incontrarsi, chiedendo se Alex poteva infastidirsi. Lei ha risposto “Riccardo ricordati che siamo gente di televisione e sappiamo quello che dobbiamo fare per apparire”.

Non resta che attendere la puntata in onda questa sera per scoprire cosa succederà: le ipotesi dei fan sono le più svariate, c’è chi pensa che oggi Alex lascerà il GF Vip, chi invece crede che lascerà Delia.