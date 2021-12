Amadeus risponde a tono ai Jalisse: “La cosa più importante sia quella di lavorare e non di lamentarsi”

Programmi TV

Le dichiarazioni di Amadeus in risposta ai Jalisse, delusi per non essere stati scelti come concorrenti del Festival di Sanremo. Amadeus li ha invitati a lavorare e non lamentarsi

Amadeus è stato il conduttore delle ultime edizioni del Festival di Sanremo e sarà al timone anche dell’edizione del 2022. Il presentatore televisivo ha recentemente annunciato la lista dei Big scelti per gareggiare nella prossima edizione. La sua selezione, però, ha fatto nascere una polemica.

I Jalisse, sono rimasti esclusi dall’elenco dei partecipanti alla festa della musica italiana. Il gruppo che in passato ha trionfato al Festival di Sanremo con il celebre brano “Fiumi di Parole“, ha deciso di sfogarsi contro la decisione di Amadeus.

Adesso, in conferenza stampa, Amadeus ha deciso di ribattere alla polemica.

Amadeus-Jalisse: la polemica per l’esclusione dal Festival di Sanremo

I Jalisse non gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo. La canzone del gruppo è stata esclusa per la venticinquesima volta. L’ennesimo No, ha scatenato la reazione dei cantanti: “La famosa #ripartenza non è per tutti; noi #Jalisse non abbiamo spazio sul #pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni“.

Amadeus nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani ha spiegato le motivazioni dell’esclusione del brano del gruppo musicale: “Niente di personale con i Jalisse, così come niente di personale con gli altri 320 che non fanno parte di questo Sanremo, veramente nulla di personale”.

Il conduttore televisivo ha sottolineato che si tratta di una valutazione della canzone presentata in gara, nulla di personale: “Sono sempre dispiaciuto perché poi io le canzoni le ascolto tutte e le ascolto più volte, però, chiaro, devono essere 22. Ripeto, mi dispiace ovviamente per loro che non facciano parte di questo Festival ma sono tanti che non fanno parte di questo festival da tanti anni“.

Le parole schiette di Amadeus sui Jalisse

Amadeus non ha scelto la canzone dei Jalisse per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore televisivo ha voluto rispondere alla sfogo del gruppo, ribadendo che non ci sia nulla di personale.

Amadeus ha invitato i musicisti a concentrarsi sul loro lavoro, invece di lamentarsi: “Magari in futuro ci sarà occasione ancora per loro, auguro loro buon lavoro e credo che la cosa più importante sia quella di lavorare e non di lamentarsi perché la lamentela non rende mai merito alla storia di un cantante.

Mi hanno sempre insegnato… Di lavorare sodo e non pensare che ci sia sempre un complotto contro qualcuno. Lavora e magari le cose possono migliorare, lamentarsi non serve a niente“.