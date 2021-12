Blood Father: la trama ed il cast del film con Mel Gibson in onda su Rete4 martedì 14 dicembre 2021

TV e Spettacolo

Mel Gibson è un padre con un passato burrascoso che deve correre in soccorso delle figlia finita nelle mire di un ganster pericoloso. La trama ed il cast del film in onda su Rete4 questa sera martedì 14 dicembre 2021.

La proposta di Rete4 per la prima serata di martedì 14 dicembre 2021 è un intenso action thriller che vanta come protagonista la star hollywoodiana Mel Gibson. L’attore interpreta qui John Link un padre con un trascorso dietro le sbarre che sembra aver cambiato vita ma dovrà tornare alle sue antiche e losche abitudini per salvare il destino della figlia Lydia, finita nel mirino di un gangster voglioso di vendetta. Scopri la trama ed il cast del film Blood Father che arriva sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:30.

Blood Father: il cast e le curiosità del film

Blood Father è un film del 2016 diretto da Jean-François Richet, La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Peter Craig, che qui riveste il ruolo di co-sceneggiatore e produttore e che i più attenti fan del cinema ricorderanno come il grande sceneggiatore del film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 ed anche della seconda parte che chiude l’intera saga di successo.

Il protagonista di questo film è l’attore e regista Mel Gibson, volto da duro legato indissolubilmente alla serie di film del ciclo Arma Letale.

Al suo fianco compaiono i meno conosciuti Erin Moriarty, William H. Macy, Michael Parks, Thomas Mann, Diego Luna.

Blood Father: la trama della pellicola

John Link è un uomo con un passato burrascoso segnato dall’alcolismo e da una lunga detenzione in carcere.

Messosi alle spalle l’oscuro periodo sembra aver messo da parte le brutte abitudini fino a che deve correre in soccorso della figlia Lydia. La ragazza con la quale non ha più rapporti da svariato tempo finisce nei guai quando senza volerlo provoca la morte del nipote di un potente e pericoloso gangster della zona.

John correrà in soccorso della figlia per non permettere che il pericoloso uomo attui la sua vendetta nei ripetuti inseguimenti e scontri a fuoco che faranno da colonna portante al film.