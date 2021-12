Falsi e bugiardi: I 5 segni zodiacali da evitare secondo gli astrologi

Oroscopo

Capita spesso di incontrare persone che sembrano molto sincere, ma poi si rivelano tutt’altro. È molto importante saperle individuare per capire al meglio come comportarci. Secondo gli astrologi le stelle potrebbero venire in nostro aiuto. Per questi studiosi, infatti, le stelle e i pianeti influirebbero sui comportamenti e le attitudini delle persone. Non resta che scoprire quali sarebbero i segni più falsi e bugiardi di tutto lo Zodiaco.

Il segno del Cancro e l’immaginazione

Coloro nati sotto il segno del Cancro possono essere molto amorevoli e gentili, ma considerano la sincerità come un elemento che è dovuto solo a loro; le altre persone devono adeguarsi al loro modo di vivere.

Il Cancro possiede anche una fervida immaginazione, per questo tutti coloro che sono nati sotto questo segno sono poco affidabili quando riportano un certo fatto o evento. Inoltre, il Cancro possiede una bassa autostima, per questo, per non apparire inferiore, tende a screditare gli altri.

Il segno della Vergine e la falsità

Le persone della Vergine non si fanno alcun problema nell’accogliere gli altri nella loro cerchia di amicizie, ma, allo stesso tempo, possono essere davvero molto falsi.

Coloro nati sotto questo segno, infatti, sono estremamente calcolatori e pignoli; tendono a manipolare gli altri per ottenere quello che vogliono. Inoltre, quando si fanno notare gli errori ad una persona della Vergine, questa non mostra rimorso.

Il segno dell’Ariete e il non confronto

Secondo gli Ariete i confronti devono essere il meno traumatici possibili, per questo prima di chiarire e confrontarsi con qualcuno fanno passare moltissimo tempo; mesi o addirittura anni.

Nello stesso tempo coloro nati sotto il segno degli Ariete cercano di comportarsi in modo da fare il bene di tutti e renderli felici. Tutto ciò perché amano stare al centro dell’attenzione ed essere amati da tutti.

Il segno della Bilancia e le antipatie

La Bilancia vuole sempre stare in mezzo agli altri e vuole anche essere ben voluta da tutti.

Le persone nate sotto questo segno sono caratterizzate da estrema timidezza ed emotività.

Per questo motivo tendono a nascondere i propri sentimenti e fanno fatica a dire come stanno davvero le cose. Non possono, però, reprimere tutto ciò per molto; e infatti prima o poi esplodono rivelando ciò che pensano veramente. La Bilancia, inoltre, teme molto il giudizio degli altri e non è molto brava a mentire, molto spesso quando tenta di dire qualche bugia viene scoperta.

Il segno dei Pesci e la testa tra le nuvole

Come il Cancro, anche il segno dei Pesci è dotato di grande immaginazione che lo fa “nuotare” in una realtà parallela. Per questa loro caratteristica le persone nate sotto questo segno non possono essere considerate molto affidabili.

Nella maggior parte dei casi i Pesci non raccontano bugie e falsità di proposito, ma solo perché la testa è sempre tra le nuvole.