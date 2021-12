Grande Fratello Vip 6: tutti i Vipponi che hanno scelto di restare in casa fino alla finale di marzo

Grande Fratello

La puntata di lunedì 13 dicembre è stata la più scoppiettante di questa lunghissima edizione. Tra colpi di scena e cambi di decisione, ecco quali sono i vipponi che hanno deciso di restare in casa. Per ora.

Che la data del 13 dicembre 2021 fosse quella nella quale potesse succedere di tutto lo sapevano in tanti ma che la puntata andata in onda ieri desse così tanti spunti lo speravano in pochi, nemmeno Alfonso Signorini & Co hanno potuto crede a ciò che è andato in scena durante l’ultimo appuntamento. Il primo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 6 ha infatti iniziato a fare la conta dei concorrenti che sono disposti ad accettare la sfida di andare avanti fino al 14 marzo 2021, con il conduttore che ha iniziato la prima decisiva tranche di domande secche: resti o te ne vai? Tra colpi di scena degni delle migliori soap opera, decisioni sofferte ed inattesi abbandoni la puntata ha regalato al pubblico uno spettacolo mai visto.

Chi ha deciso di rimanere e chi invece ha salutato la casa per sempre, o forse no.

Grande Fratello Vip 6: chi ha scelto di rimanere in casa

Alfonso Signorini nell’appuntamento con il reality di ieri sera ha iniziato a chiedere ai suoi Vipponi chi di loro volesse restare in gioco per provare ad arrivare alla data della finalissima del 14 marzo 2022 oppure chi avrebbe deciso di abbandonare immediatamente la casa per tornare dai propri cari.

Una puntata veramente scopiettante che ha iniziato a regalare i primi verdetti. Innanzitutto c’è da dire che per quanta carne c’era al fuoco il conduttore ed i suoi autori hanno deciso di dividere in due tranche i Vip in casa, in modo forse da non regalare al pubblico troppi dispiaceri tutti insieme.

Si è partiti così con la fatidica domanda rivolta ai primi inquilini che uno dopo l’altro hanno accettato la sfida e deciso di andare avanti. Sotto dunque con Lulù, Katia e Manuel, Giucas e Carmen, Gianmaria e Miriana con tutti quanti che prendono la loro scelta di continuare a stare reclusi nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip 6: chi deve ancora sciogliere le riserve sulla permanenza

Detto quinti dei Vipponi che hanno scelto di restare in casa, ce ne sono ancora degli altri per i quali i loro piano non sono ancora stati svelati.

Dopo l’addio rocambolesco al “game” di Alex Belli e quello per motivi di salute di Francesca Cipriani, venerdì 17 dicembre 2021 tocche agli altri concorrenti in casa chiarire da che parte stanno: rimangono o escono?

Tutto fa presagire che la divisione in due tranche avvenuta ieri sera possa essere stato un modo per far scendere la meglio la pillola al gruppo, dato che Manila Nazzaro ed Aldo Montano sembrano aver anticipato a più riprese la loro intenzione di abbandonare il gioco.

Sarebbe stato davvero un duro colpo per il pubblico assistere a questa diaspora forzata alla quale si aggiunge anche l’eliminazione di Maria Monsè.

Sotto a chi tocca quindi nella puntata di venerdì 17, con: